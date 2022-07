The Ferragnez 2 Prime Video: nel 2023, su Amazon, la seconda stagione con Fedez e Chiara Ferragni

Condividi su

Fedez e Chiara Ferragni hanno annunciato l’arrivo, su Amazon Prime Video, di The Ferragnez 2. La serie, stando a quanto comunicato, sarà visibile a partire dal 2023. Non si conosce, comunque, la data esatta.

The Ferragnez 2 Prime Video, la seconda stagione prodotta sempre dalla Banijay Italia

The Ferragnez 2, in onda su Prime Video, sarà un vero e proprio evento globale. Nonostante siano stati definiti pochi dettagli, quel che è certo è che gli episodi saranno visibili, in contemporanea, in ben 240 paesi e territori nel mondo. La seconda parte della docufiction sarà prodotta, per Amazon Studios, dalla Banijay Italia.

Attualmente, non sono noti i dettagli relativi al numero di episodi. La prima parte era composta da otto diversi episodi, ognuna di una durata pari a circa 50 minuti. Probabile che anche The Ferragnez 2, in onda su Prime Video, possa organizzarsi in tal modo.

The Ferragnez 2 Prime Video, i contenuti delle nuove puntate

Dal punto di vista dei contenuti in The Ferragnez 2 i protagonisti saranno Fedez e Chiara Ferragni. I due, infatti, durante gli episodi, racconteranno ciò che avviene nel corso della loro vita quotidiana. Non solo i personaggi, dunque, ma anche (e soprattutto) le persone. Cosa, questa, abbastanza chiara fin dalla prima stagione, durante la quale è andata in onda pure una seduta di terapia di coppia.

Il racconto dei primi 8 episodi si è interrotto nel 2021, con la partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo e la nascita di Vittoria. Le puntate di The Ferragnez 2, visibili su Prime Video dal 2023, ripartiranno molto probabilmente da qui. Sempre il Festival potrebbe essere protagonista, con la Ferragni chiamata a condurre la prima e l’ultima serata di Sanremo 2023. Inoltre dovrebbe avere spazio anche la malattia di Fedez, negli scorsi mesi operato per un tumore al pancreas.

Le dichiarazioni dei protagonisti

L’arrivo su Prime Video di The Ferragnez 2, come già detto, è stato comunicato dai protagonisti stessi. Chiara Ferragni, in particolare, ha posto l’accento sul lato umano dello show: “La serie vuole essere un esperimento sociale, oltre che televisivo. Proviamo a raccontare il nostro lato privato, quello più umano e spontaneo, fatto di sfide personali e debolezze”.

Fedez, presentando The Ferragnez 2, si è augurato che i nuovi episodi possano ispirare i telespettatori: “Spero che le nuove puntate possano ispirare il pubblico, esattamente come accaduto con la prima stagione. (…) Sono contento di avere la possibilità di far sentire meno sole le persone che hanno vissuto le mie stesse esperienze. Mi auguro che questo le possa in qualche modo incoraggiare ad affrontare il futuro”.