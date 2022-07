Kaos, iniziano le riprese della serie evento di Netflix con protagonista Hugh Grant

Condividi su

Nei prossimi giorni inizieranno le riprese della serie tv Kaos, nel 2023 disponibile sulla piattaforma streaming Netflix. Il titolo è sicuramente molto atteso, anche a causa dei tempi molto lunghi di preparazione. L’emittente OTT, infatti, ne ha parlato per la prima volta nel lontano 2018.

Kaos serie tv, le riprese tra il Regno Unito e la Spagna

La serie tv Kaos, l’anno prossimo in onda su Netflix, sarà girata tra il Regno Unito e la Spagna. In particolare, molte delle scene del prodotto seriale avranno come location Londra. Il creatore della serie sarà Chiarlie Covell, autore (fra gli altri) di The End of the F***ing World. Titolo, quest’ultimo, che gli ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti, tra i quali il British Screenwriters Award come miglior esordiente.

La prima stagione di Kaos conterrà, in totale, otto puntate dalla durata di un’oretta. I produttori dello show saranno Nina Lederman per All3Media. Insieme a lei contribuiranno pure John Woodward e Tanya Seghatchian di Brighstar.

Kaos serie tv, la trama

La serie tv Kaos apparterrà al genere della commedia dissacrante. Nel corso della trama, infatti, sarà raccontato, in un modo decisamente alternativo, il mondo della mitologia greca. Per questo motivo, i protagonisti saranno le divinità più note. Queste saranno decisamente differenti da quelle a cui siamo abituati a pensare: le loro caratteristiche principali, infatti, sono l’arroganza e la bassezza d’animo.

Zeus, re degli dei, è disperatamente insicuro e vendicativo. La trama parte quando quest’ultimo scopre, davanti a uno specchio, di avere una piccolissima ruga sulla fronte. Nulla di drammatico ma tanto basta, per il re degli dei, per finire in una vera e propria paranoia. Zeus, infatti, è convinto che quel segno sulla sua fronte sia l’inizio della fine del suo dominio. Anche Ade, suo fratello, sta vivendo un momento di crisi. I problemi di Zeus finiranno per condizionare anche la moglie Era e il fratello Dioniso.

Nella trama ci saranno anche esseri umani

Ma nella trama della serie tv Kaos ci saranno anche gli esseri umani. Durante la crisi di Zeus, infatti, gli esseri umani iniziano a mostrare dell’insofferenza e chiederanno dei cambiamenti. Per questo si rivolgono a Poseidone, dio del mare. Quest’ultimo, però, si dimostra poco interessato ai problemi umani, pensando quasi esclusivamente ai suoi yacht e alle feste. Per tale motivo, quattro esseri umani prendono in mano la situazione: sono Caneus, Riddy, Orpheus e Ari. Questi scelgono di lanciare la propria battaglia contro Zeus.

Kaos serie tv, il cast

La serie tv Kaos avrà un cast decisamente molto ricco. Zeus, il protagonista, avrà il volto del celebre attore Hugh Grant. Quest’ultimo, che in carriera ha vinto anche un Golden Globe, ha recitato in pellicole come Notting Hill, Florence e Quattro matrimoni e un funerale. Era avrà il volto di Janet McTeer, nota per la sua partecipazione ad Ozark. Ade e Dioniso avranno il volto di David Thewlis (Fargo) e Nabhaan Rizwan (Station Eleven).

Poseidone sarà interpretato dall’attore Cliff Curtis (Avatar). Per quanto riguarda i quattro esseri umani, Caneus sarà interpretato da Misia Butler. Riddy avrà il volto di Aurora Perrineau. L’attrice Leila Farzard sarà Ari. Orpheus, infine, sarà interpretato di Killian Scott.