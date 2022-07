Domina, la serie tv con Kasia Smutniak: in onda ogni lunedì in prima serata su La 7

Condividi su

E’ andata in onda lunedì 11 luglio alle 21.20 su La 7 la prima puntata della serie tv Domina. Questa sera va in onda la seconda. E’ targata Sky Original, ed è ambientata nell’antica Roma. La protagonista è Kasia Smutniak che interpreta il ruolo di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore romano Augusto. Nel cast, del tutto internazionale, fa parte anche l’attrice Isabella Rossellini.

Domina – la trama della serie tv su La 7

Dopo il grande successo su Sky Original, la serie tv Domina ha debuttato lunedì 11 luglio in prima serata su La 7. La storia racconta le vicende di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore romano Gaio Augusto, considerata come la donna più potente di Roma. E’ ambiziosa, ed il suo obiettivo principale è di vendicare il padre Livio Druso, facendosi strada in un mondo dominato prevalentemente da uomini.

Per farlo, sposa l’uomo che le ha tolto tutto, per salvare sé stessa ma soprattutto i suoi figli. Scopre però che unirsi a lui non basta per conquistare il potere, ma occorre con determinazione e astuzia far prevalere i suoi diritti. Dopo la morte dell’imperatore Augusto viene adorata pubblicamente come la Divina Augusta. La serie tv Domina racconta dunque la storia di una donna forte, determinata che si impone per tutelare i diritti di tutte le donne romane e di qualsiasi classe sociale.

La serie tv si snoda in otto puntate ed è stata girata presso i Cinecittà Studios di Roma. Ad interpretare il ruolo di Livia Drusilla da giovane è l’attrice Nadia Parkes. Subentra dal terzo episodio di Domina la protagonista Kasia Smutniak, per interpretare invece la futura imperatrice romana da adulta.

Da chi è prodotta – il cast

La serie tv Domina è uscita nel 2021 ed è una produzione Sky Original, e per la prima volta arriva in chiaro sul digitale terrestre. La 7 la trasmetterà infatti ogni lunedì dall’11 luglio alle 21.20. Fanno parte del cast, oltre a Kasia Smutniak, anche l’attrice italiana naturalizzata statunitense Isabella Rossellini.

Matthew McNulty interpreta il ruolo del futuro imperatore Gaio Ottavio e Claire Forlani è Ottavia sorella di Gaio. Christine Bottomley recita invece nel ruolo di Scribonia, mentre Colette Dalal Tchantcho è Antigone e Ben Batt interpreta Agrippa. Liam Cunningham è invece Livio Druso, padre di Livia Drusilla.

Domina è una serie tv italo-britannica ed è ideata e scritta da Simon Burke. Le sceneggiature sono di Nicola Wilson, Emily Marcuson e Namsi Khan. La regia è di Claire McCarthy, David Evans e Debs Paterson. Dato il grande successo ottenuto dalla serie tv, è stata già annunciata la seconda stagione la cui uscita è prevista nel 2023.