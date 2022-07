Zona Bianca 18 luglio, ospiti e anticipazioni: ampio spazio alla crisi di governo

Condividi su

Lunedì 18 luglio, dalle ore 21:20 su Rete 4, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Zona Bianca. Alla conduzione del talk ci sarà Giuseppe Brindisi. Il conduttore è un vero e proprio stakanovista dell’informazione Mediaset. Il giornalista, infatti, è alla guida (ininterrotta) del talk show dall’aprile del 2021. L’appuntamento con il programma sarà visibile in streaming su Mediaset Play.

Zona Bianca 18 luglio, crisi di governo e dimissioni del governo Draghi

Com’è inevitabile, durante Zona Bianca del 18 luglio sarà dato ampio spazio alla crisi di governo. Lo scorso giovedì, infatti, il Movimento 5 Stelle ha scelto di non votare la fiducia al governo presieduto da Mario Draghi. A causa di questa decisione, il Premier ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni. Cosa, questa, che però ha trovato l’opposizione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quest’ultimo, infatti, ha rigettato le dimissioni di Draghi, invitandolo a prendersi qualche altro giorno per riflettere. Il Premier dovrà presentarsi al Parlamento nella giornata di mercoledì. Alla Camere, Draghi dovrà comunicare la propria decisione finale.

In Zona Bianca del 18 luglio si analizzeranno i vari tentativi, da parte della politica italiana, di trovare un nuovo accordo nella maggioranza. Inoltre, il conduttore Giuseppe Brindisi analizzerà tutti i possibili scenari ai quali potremmo andare incontro. Tra questi anche le elezioni.

Zona Bianca 18 luglio, ospite il professor Silvio Garattini

Nel corso di Zona Bianca del 18 luglio, poi, Giuseppe Brindisi dedicherà spazio alla pandemia da Covid-19. Negli ultimi giorni, infatti, sono in continuo aumento i casi di positività al virus. Anche il monitoraggio settimanale del Ministero della Salute ha certificato una situazione epidemiologica contraddistinta da una circolazione elevata del virus.

Nel frattempo, il governo ha scelto di aprire alle quarte dosi per tutte le persone over 60. Per commentare questi ultimi sviluppi, nell’appuntamento Giuseppe Brindisi intervisterà Silvio Garattini. Quest’ultimo è il fondatore e presidente dell’Istituto Mario Negri, fondazione di eccellenza per la ricerca, formazione e informazione sulle scienze biomediche.

Focus sulla situazione economica

Infine, a Zona Bianca del 18 luglio si parlerà della situazione economica. Sempre più italiani, nelle ultime settimane, stanno riscontrando delle difficoltà. A incidere maggiormente è il caro vita, con i prezzi al consumo che hanno avuto un’impennata. Un’ulteriore complicazione è dovuta alla guerra tra la Russia e l’Ucraina. Il conflitto, infatti, ha causato un aumento nei prezzi di numerose materie prime. Tra queste il gas, l’alluminio e i cereali. Giuseppe Brindisi parlerà del tema in compagnia di numerosi ospiti ed esperti.