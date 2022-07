La strada del silenzio prima puntata – trama, cast, finale

Canale 5 propone oggi la prima puntata della serie tv La strada del silenzio che racconta la storia di un rapimento plurimo. Si tratta di un prodotto di genere thriller di produzione greca. L’anno di realizzazione è il 2021 e gli episodi complessivi sono tredici.

La regia della serie è affidata a Vardis Marinakis. Protagonisti principali sono Thalia Karouzou e Nasos Economidis interpretati rispettivamente da Penelope Tsilika e Dimitris Lalos. Nel cast anche Antōnīs Kafetzopoulos nel ruolo di Spyros Karouzos.

Le riprese della serie tv si sono svolte in Grecia. In particolare sono state coinvolte le città di Eleusi e la capitale Atene.

La produzione è della Filmiki Etairia in collaborazione con Mega Channel. Il titolo originale è Siopilos dromos.

La strada del silenzio prima puntata – trama

In una piccola cittadina greca, la tranquillità viene turbata da un evento inaspettato: lo scuolabus con a bordo nove bambini scompare nel nulla. Tra di loro ci sono Aristea, figlia di Athena e Vasilis, e Alkis, figlio di Manto e del sindaco Niketas. Le indagini della polizia sembrano giungere alla conclusione che si tratti di un rapimento a cui dovrebbe seguire una richiesta di riscatto. La giovane giornalista Thalea, sorella di Athena, torna a Vathi proprio il giorno della tragedia, e inaspettatamente riceve lei la telefonata dei rapitori.

Il pifferaio magico – Thalea è costretta a tornare a Vathi e a trasmettere la richiesta dei rapitori al capo delle indagini, Nasos Economidis. Tutti si chiedono perché gli autori del rapimento abbiano scelto di contattare proprio lei, quale sia il suo collegamento con il caso, a parte il fatto che le due nipoti sono tra i bambini scomparsi. I rapitori sanno tutto dei bambini e delle loro famiglie, e danno istruzioni a Elpida e Savvas su cosa devono fare. La cifra che chiedono è esorbitante, e questo preoccupa molto i genitori.

Ancora vivi – Mentre i bambini, Elpida e Savas restano nelle mani dei loro rapitori, Thalea, che è in contatto con quello che sembra essere il capo dell’organizzazione per trattare la loro liberazione, confida al fratello Orpheus il contenuto dell’ultima conversazione telefonica avuta proprio con quel criminale. Il padre Spyros, dopo aver saputo da Manto che non riescono a trovare il denaro necessario a pagare il riscatto, decide di rivolgersi a un’agenzia specializzata in trattative di questo genere.