The Kardashians 2, le nuove puntate al via dal 22 settembre su Disney+

A partire dal 22 settembre, sulla piattaforma streaming Disney+, arriverà The Kardashians 2. Lo show, come intuibile già dal titolo, anche nella prossima stagione avrà come protagonisti gli esponenti della famiglia Kardashian.

The Kardashians 2, le puntate non saranno disponibili tutte insieme

Il produttore esecutivo di The Kardashians 2 sarà Ben Winston, socio della Fulwell 73. Oltre a lui, lo show sarà prodotto da Elizabeth Jones ed Emma Conway. Lo showrunner delle nuove puntate, invece, sarà Danielle King. La seconda stagione del programma arriverà a breve distanza dalla prima. Questa, infatti, è stata rilasciata lo scorso 14 aprile.

Gli episodi di The Kardashians 2 non saranno disponibili tutti insieme. Disney+, infatti, ha annunciato che sarà rilasciato un episodio alla settimana, nella giornata di giovedì. Al momento non è stato reso noto il numero totale delle puntate della seconda stagione. È molto probabile che, così come accaduto nella prima parte, anche il nuovo capitolo sarà composto da dieci episodi.

The Kardashians 2, la trama

Per quanto riguarda la trama, gli episodi avranno come obiettivo raccontare le vicende quotidiane dei Kardashian. Ufficialmente, né la produzione dello show né Disney+ hanno fornito informazioni. Tuttavia, dal trailer della serie emerge che nelle puntate farà il suo esordio da protagonista Pete Davidson. Quest’ultimo, fidanzato di Kim Kardashian, non è mai apparso negli episodi della prima stagione.

Durante The Kardashians 2, poi, il pubblico potrà assistere a dei momenti molto importanti per le vite degli esponenti della famiglia. Tra questi, avrà ampio spazio il matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker. I due hanno celebrato il loro matrimonio lo scorso 22 maggio e, per l’occasione, hanno scelto la suggestiva location di Portofino.

Il cast

In The Kardashians 2, inoltre, saranno mostrate anche le immagini della gravidanza di Kylie Jenner. Quest’ultima, infatti, ha avuto il suo secondo figlio con Travis Scott, noto cantante rapper e produttore discografico. Oltre alle vicende sentimentali, però, durante le puntate della nuova stagione andranno in onda le immagini del percorso lavorativo della famiglia, chiamata a concludere affari da miliardi di euro.

Dal punto di vista del cast, in The Kardashians 2 saranno protagonisti tutti gli esponenti della famiglia. In primis i già citati Kim Kardashian e il suo fidanzato Pete Davidson. Sarà presente anche Kendall Jenner, top model e imprenditrice. Con lei, negli episodi, vi sarà Kris Jenner, ovvero sua mamma. Infine nelle puntate sarà mostrata Khloé Kardashian. Questa, negli scorsi giorni, ha annunciato di aspettare il suo secondo figlio. Come affermato dalla conduttrice e dal compagno Tristan Thompson, i due avranno il loro bambino da una madre surrogata.