I Leoni di Sicilia, iniziate le riprese della nuova serie Disney+: nel cast Michele Riondino e Miriam Leone

Prossimamente, su Disney+, andrà in onda la prima stagione della serie I Leoni di Sicilia. Ad annunciarlo è la stessa emittente OTT, che ha comunicato come le riprese siano iniziate negli scorsi giorni. Il cast, al momento, sta girando a Roma, anche se la gran parte delle scene avranno come ambientazione la Sicilia.

I Leoni di Sicilia Disney+, la serie tratta dal bestseller di Stefania Auci

La serie di Disney+ I Leoni di Sicilia sarà tratta dall’omonimo bestseller di Stefania Auci. Il romanzo, pubblicato nel 2019, ha riscosso un grande successo di pubblico al punto da spingere l’autrice a scrivere il seguito. Questo, intitolato L’Inverno dei Leoni, è stato rilasciato nel 2021. Attualmente Disney+ non ha comunicato una data di uscita ufficiale della serie. Probabilmente, le puntate saranno visibili a partire dal 2023. Il totale degli episodi sarà di otto e non si sa se in cantiere vi siano o meno altre stagioni.

Per quanto riguarda la regia, I Leoni di Sicilia su Disney+ sarà diretto da Paolo Genovese. Il regista, in carriera, ha diretto film di grande successo come Tutta colpa di Freud e Perfetti Sconosciuti. Proprio grazie a quest’ultima pellicola, Genovese ha vinto tre David di Donatello e due Ciak d’oro. Paolo Genovese, oltre che regista, sarà pure il produttore esecutivo de I Leoni di Sicilia. Alla produzione della serie Disney+ lavoreranno la Lotus Production e la Compagnia Leone Cinematografica.

I Leoni di Sicilia Disney+, la trama

La trama de I Leoni di Sicilia, esattamente come il romanzo, racconterà le vicende della famiglia Florio. Paolo e Ignazio Florio, i due fratelli della famiglia, saranno due piccoli commercianti di spezie originari della Calabria. I due sceglieranno di lasciare il loro territorio d’origine, percepito come troppo ancorato al passato, per recarsi in Sicilia.

Qui Paolo e Ignazio tenteranno di dare una svolta alla loro vita. Partendo da una piccola bottega, i due fratelli riusciranno a creare un’impresa florida. Questo anche grazie alle idee innovative di Vincenzo, figlio di Paolo. La vita della famiglia sarà stravolta da Giulia, una giovane donna che non accetta le regole rigide della società del tempo. I Leoni di Sicilia, visibile su Disney+, sarà infatti ambientata nel passato, durante i primi anni del 1800.

Il cast

Per quanto riguarda il cast, la serie di Disney + I Leoni di Sicilia coinvolge diversi volti noti del cinema italiano. Il protagonista della serie sarà Michele Riondino, che darà il volto a Vincenzo. Giulia, invece, sarà interpretata da Miriam Leone. Paolo e Ignazio Florio, invece, avranno il volto di Vinicio Marchioni e di Paolo Briguglia. Eduardo Scarpetta interpreterà Ignazio Florio, figlio di Vincenzo. Donatella Finocchiaro, infine, presterà il volto al personaggio di Giuseppina.