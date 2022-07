Cinque giorni al Memorial, il 12 agosto su Apple TV la serie sull’uragano Katrina dal punto di vista dei medici di un ospedale di New Orleans

Condividi su

A partire dal 12 agosto, sulla piattaforma streaming Apple TV, andrà in onda la serie tv intitolata Cinque giorni al Memorial. Il prodotto sarà ambientato a New Orleans durante l’uragano Katrina.

Cinque giorni al Memorial, la serie è nata da un’idea del Premio Oscar John Ridley

Cinque giorni al Memorial sarà una miniserie appartenente al genere drammatico. Il prodotto seriale sarà l’adattamento cinematografico dell’omonimo libro scritto da Sheri Fink nel 2013. Lo sceneggiatore della serie, nonché regista, sarà John Ridley, che nel 2014 ha vinto il Premio Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con la pellicola 12 anni schiavo. Con lui anche Carlton Cuse, in carriera vincitore di un Emmy Award e di un Golden Globe come produttore per la serie Lost.

Tra coloro che hanno lavorato alla produzione della miniserie, poi, ci sarà Wendey Stanzler (For All Mankind). Il prodotto seriale è un’idea della ABC Signature, parte di Disney Television Studios. Cinque giorni al Memorial sarà composta da otto episodi. Tre saranno subito disponibili il 12 agosto. Tutti gli altri, invece, saranno rilasciati una volta alla settimana, nella giornata del venerdì. L’ultima puntata, salvo ulteriori cambiamenti, sarà quindi disponibile il 16 settembre.

Cinque giorni al Memorial, la trama

Tutti gli episodi di Cinque giorni al Memorial saranno ambientati in un ospedale di New Orleans. La trama si baserà sui fatti realmente accaduti nella metropoli durante l’uragano Katrina. Questo colpì la città degli Stati Uniti nell’agosto del 2005 ed è, ancora oggi, il sesto uragano atlantico più forte mai registrato. La città di New Orleans non fu l’unica a essere colpita dalla calamità naturale, anche se qui si registrarono la maggior parte dei danni. In totale, l’uragano tolse la vita a più di 1800 persone, causando danni per un valore di 125 miliardi di dollari.

In Cinque giorni al Memorial si racconterà l’impatto dell’uragano dal punto di vista degli operatori sanitari di un ospedale della città. Medici e infermieri, con il passare delle ore, hanno dovuto fare i conti con le inondazioni, con il forte calore e con la mancanza di elettricità. Una vera e propria situazione di emergenza, aggravata ulteriormente dall’elevato numero di pazienti bisognosi di cure mediche. In uno scenario del genere, i soccorritori dell’ospedale saranno costretti a prendere delle decisioni che li condizioneranno per gli anni a venire.

Il cast

Il cast di Cinque giorni al Memorial potrà fare affidamento su volti molto noti nel mondo del cinema. I protagonisti saranno Vera Formiga (The Conjuring e Godzilla) e Cornelius Smith Jr. (Scandal e Agents of S.H.I.E.L.D). Inoltre saranno presenti Cherry Jones (Succession e 24), Julie Ann Emery (Better Call Saul) e Robert Pine (CHiPS). Infine, nel cast ritroveremo Adepero Oduye (Pariah), Michael Gaston (Blindspot), Molly Hager (5 giorni fuori-It’s Kind of a Funny Story) e W. Earl Brown (Deadwood).