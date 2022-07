Tutto è possibile film Prime Video – trama, cast, finale

Condividi su

Prime Video propone dal 22 luglio 2022 il film dal titolo Tutto è possibile. Si tratta di un prodotto di genere sentimentale con atmosfere romantiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022 e la durata è di un’ora e 36 minuti.

Tutto è possibile film – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Billy Porter. Protagonisti principali sono Kelsa e Megan interpretati rispettivamente da Eva Reign e Olivia Cooke. Nel cast anche Abubakr Ali nel ruolo di Khal.

Le riprese si sono svolte in America, in particolare a New York City e zone limitrofe nel territorio di New York.

La produzione è della Andrew Lauren Productions in collaborazione con Factory Underground e Killer Films.

La pellicola è conosciuta a livello internazionale con il titolo Anything’s Possible.

Tutto è possibile – trama del film in onda su Prime Video

La trama raccontata ha come protagonista Kelsa, una liceale trans che ha un carattere molto forte ed è sicura di sé. La giovane studentessa sta frequentando l’ultimo anno del college.

La sua situazione di trans non le procura alcun fastidio, Kelsa la accetta volentieri e si comporta come tutte le altre coetanee, aperta all’amicizia ed all’amore. Durante una lezione di arte Kelsa, conoscere più approfonditamente, Khal, un suo compagno di classe che ha già una cotta per lei. Khal è un giovane un po’ nerd, è molto carino e non trova mai il coraggio di dichiararsi. La situazione continua così per molto tempo fino a quando finalmente Khal riesce a trovare il coraggio per chiedere a Kelsa di uscire una sera.

Spoiler finale

L’intera scuola è estremamente felice di ciò che sta accadendo anche se il nuovo rapporto con Khal finisce per rovinare l’amicizia di Kelsa per una sua amica, anche lei innamorata di Khal.

Tutto è possibile è una storia di formazione della Generazione Z ampiamente moderna. Ciò che traspare è una vicenda d’amore che mette in evidenza la gioia, la tenerezza ed anche le sofferenze del giovane sentimento che sta per sbocciare.

Tutto è possibile: il cast completo

Di seguito il cast del film Tutto è possibile e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Eva Reign : Kelsa

: Kelsa Abubakr Ali : Khal

: Khal Simone Joy Jones : Megan

: Megan Noah Pacht : Chance

: Chance Naveen Paddock : Arwin

: Arwin Caroline Travers : Molly

: Molly Roger Petan : Passeggero dell’autobus

: Passeggero dell’autobus Evie Piekarski : Ragazza della scuola media

: Ragazza della scuola media Bill Hartung : Signor Wallace

: Signor Wallace Michelle Do : Fidanzata dell’elfo

: Fidanzata dell’elfo Lenora Nemetz : Signora Kidd

: Signora Kidd Ken Lutz : Bibliotecario

: Bibliotecario Lav Raman : Shivani

: Shivani Miriam Laube : Selda

: Selda Suraya Collins : Ragazza della scuola media

: Ragazza della scuola media Jasad Pearson: Passeggero dell’autobus