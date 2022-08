Alma, parte il 19 agosto la nuova serie tv di Netflix

Condividi su

Venerdì 19 agosto, su Netflix, è previsto il rilascio della serie tv Alma. Il prodotto, creato e prodotto in Spagna, è noto a livello internazionale con il nome di The Girl in the Mirror.

Alma serie tv Netflix, la prima stagione sarà composta da dieci puntate

Alma, nuova serie tv di Netflix, appartiene al genere horror e thriller. Il prodotto, come detto, è l’ennesima produzione originale spagnola che viene distribuita dalla piattaforma di contenuti streaming. Attualmente la serie è composta da un’unica stagione. Questa, a sua volta, contiene dieci puntate dalla durata di circa 50 minuti ciascuna. Non è chiaro se, prossimamente, arriveranno o meno altri capitoli.

Il creatore di Alma, nuova serie tv di Netflix, è Sergio G. Sànchez. Lo showrunner, in carriera, ha scritto diversi film, tra i quali Marrowbone e The Impossible. Sànchez è anche uno degli sceneggiatori della serie, insieme a Paul Pen e Teresa de Rosendo. Lo showrunner spagnolo, per la seconda volta in carriera, è anche regista di una produzione. Con lui, per realizzare Alma, ha lavorato Kike Maillo. Quest’ultimo è conosciuto in particolare per il film Eva. La produzione della pellicola, invece, è a cura della Sospecha Films.

Alma serie tv Netflix, la trama

Alma, serie tv Netflix, è ambientata in Spagna. Le riprese, in particolare, sono avvenute a Llanes, nella regione delle Asturie. La trama verte intorno al destino della giovane protagonista di nome Alma. Questa, infatti, parte in gita scolastica in compagnia dei suoi compagni di classe. Qualcosa durante il viaggio, però, va storto. Il bus sul quale tutta la classe si trova, infatti, ha un brutto incidente. Quasi tutti i giovani passeggeri, in seguito al violento schianto, perdono la vita.

Tra le poche sopravvissute vi è proprio Alma, dalla quale prende il nome la nuova serie tv di Netflix. La protagonista, a causa delle ferite riportate nell’incidente, perde conoscenza ed è ricoverata con urgenza in ospedale. Al suo risveglio, i medici si accorgono che Alma ha perso la memoria: per questo non ricorda nulla né dell’incidente né del suo passato.

Spoiler finale

Alma, dunque, si ritrova a vivere circondata dai genitori e dagli amici che, per lei, sono di colpo degli estranei. Anche la casa, ai suoi occhi, diventa un luogo ricco di segreti e misteri. Alma finisce per vivere nella paranoia, non fidandosi più di nessuno. La protagonista, infatti, è convinta che tutti le stiano mentendo nel tentativo di trasformarla in qualcun’altra. Alma, dunque, deve cercare di ricostruire il prima possibile il suo passato per evitare di perdere per sempre la propria identità.

Il cast

Molto ricco il cast di Alma, serie tv disponibile dal 19 agosto su Netflix. La protagonista è interpretata da Mireia Oriol. Tra gli attori della produzione anche Pol Monen, che invece dà il volto a Bruno. Elena Irureta e Mario Tardòn recitano nei ruoli di Aurora e Carlos. Milena Smit, infine, interpreta Nico.