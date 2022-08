A League of Their Own, dal 12 agosto su Amazon Prime la serie tv sulla squadra femminile di baseball

Condividi su

Da venerdì 12 agosto, su Amazon Prime Italia, è previsto il rilascio della nuova serie tv A League of Their Own. Il prodotto seriale è l’adattamento dell’omonimo film del 1992, in Italia noto con il nome di Ragazze Vincenti.

A League of Their Own, la prima stagione composta da otto episodi

La serie A League of Their Own, al momento, è composta da una sola stagione. Questa ha otto episodi dalla durata di circa un’ora. Tutte le puntate sono rilasciate il 12 agosto e sono visibili, oltre che in Italia, anche in tutti i 240 paesi del mondo dove il servizio è disponibile.

Il genere della serie è la commedia a tema sportivo, pur non mancando momenti drammatici. Il lavoro che ha portato alla messa in onda della serie è durato circa due anni: Amazon Studios, infatti, ha ufficializzato il progetto nella metà del 2020. I creatori del prodotto seriale sono Abbi Jacobson e Will Graham. Quest’ultimo è noto specie per essere stato lo showrunner della serie Mozart in the Jungle.

Le riprese di A League of Their Own si sono svolte negli Stati Uniti. La produzione è curata, oltre che da Amazon Studios, anche da Field Trip Productions e da Sony Pictures Television.

A League of Their Own, la trama

La trama è, grossomodo, la medesima del film del 1992. Nonostante questo, comunque, lo show non è un semplice reboot. Il prodotto seriale, infatti, si configura come una rivisitazione e, per questo, contiene non poche novità rispetto alla pellicola da cui trae lo spunto. Le protagoniste sono le ragazze di una squadra femminile di baseball. Queste partecipano al All-American Girls Professional Baseball League, ovvero il massimo campionato di baseball femminile giocato dal 1943 al 1954.

Il gruppo di ragazze della squadra di A League of Their Own è nuovo rispetto a quello del film. Nella serie, oltre che dal punto di vista sportivo, le protagoniste sono poi seguite nelle vicende legate alle loro vite private. Durante le varie puntate si affrontano numerosi temi di stretta attualità. Tra questi anche quelli inerenti la sessualità e la questione etnica.

Il cast

Molto folto il cast di A League of Their Own. Abbi Jacobson, oltre che produttrice, è tra le protagoniste interpretando Carson Shaw. D’Arcy Carden e Chanté Adams, invece, impersonifica i personaggi di Greta e Max. Kelly McCormack interpreta Jess, mentre Gbemisola Ikumelo è Clance. Nel cast c’è, poi, Roberta Colindrez, che recita nel ruolo di Lupe. Nick Offerman e Priscilla Delgado, infine, interpretano Casey Porter ed Esti Gonzàlez.