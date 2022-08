Amazon Prime Video, aumenta il prezzo dell’abbonamento: tutte le nuove tariffe

Condividi su

Amazon Prime ha informato i propri abbonati che, presto, arriveranno delle nuove tariffe. La piattaforma OTT, infatti, modificherà le proprie condizioni a partire dal 15 settembre.

Amazon Prime nuove tariffe, la comunicazione di Amazon

Amazon Prime, con l’annuncio delle nuove tariffe, ha voluto sottolineare come tale aumento sia il primo dal lontano 2018. Negli ultimi quattro anni, come ricordato da Amazon, l’azienda ha aumentato notevolmente la propria produzione senza mai modificare i prezzi. Di seguito, la comunicazione della società.

“(…) Abbiamo ampliato le selezione di prodotti disponibili con consegna Prime veloce illimitata. Inoltre, abbiamo attivato e migliorato la consegna di generi alimentari con Amazon Fresh. Abbiamo, poi, aggiunto sempre più intrattenimento digitale di qualità, come serie TV e film. In particolare, Prime Video ha ampliato la raccolta di serie e film Amazon Originals e ha attivato l’accesso allo sport dal vivo, come la UEFA Champions League”.

In sostanza, dunque, Amazon Prime ha giustificato le nuove tariffe, configurandole come una ovvia conseguenza del consistente aumento dei servizi offerti.

Amazon Prime nuove tariffe, la tariffa mensile aumenterà del 25%

Le nuove tariffe di Amazon Prime comporteranno, per gli utenti, un consistente rincaro. Attualmente, infatti, l’abbonamento mensile costa €3,99 e tale cifra sarà alzata a €4,99, per un incremento del 25%. Ancora più incisivo, invece, l’aumento per coloro che sceglieranno di sottoscrivere l’abbonamento annuale. Quest’ultimo al momento costa €36 e tale cifra salirà del 38,6%, fissandosi a €49,90.

Ma le nuove tariffe di Amazon Prime interesseranno anche gli abbonati con il piano studenti. Per loro, infatti, il costo mensile salirà a €2,49 rispetto agli €1,99 attuali. Di conseguenza sarà modificato il prezzo per la sottoscrizione annuale, che da €18 salirà a €24,95.

Da quando scatteranno gli aumenti

Le nuove tariffe di Amazon Prime, come già detto, entreranno in vigore dal 15 settembre. I nuovi prezzi, dunque, scatteranno a partire dal primo rinnovo utile successivo a tale data. Ciò significa che, fino a quel momento, gli abbonati continueranno a pagare le tariffe attualmente in vigore.

Gli aumenti dei servizi Prime coinvolgeranno tutti i principali paesi europei. L’Italia, tuttavia, è tra le nazioni che avranno un aumento percentuale maggiore, a fronte del +30% della Germania e del +20% del Regno Unito. Paesi, questi ultimi, dove il costo della piattaforma è comunque decisamente più alto.

Amazon Prime nuove tariffe, Codacons attacca

Le nuove tariffe di Amazon Prime non hanno fatto piacere al Codacons, associazione per la tutela dei diritti degli utenti e dei consumatori. L’associazione, infatti, ha contestato duramente gli aumenti e ha chiesto un incontro urgente con la multinazionale. Il Codacons, in particolare, ha sottolineato come l’aumento percentuale dei costi sia addirittura di 4 volte superiore al tasso di inflazione, al momento fermo a quota +8%. Per questo motivo, l’associazione si è spinta a definire i rincari “abnormi”, invitando la società a fare “dietrofront”.