Chicago PD 15 agosto, trama: l’FBI continua a indagare sulla morte di Roy Walton

Lunedì 15 agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, andranno in onda due nuovi episodi di Chicago PD. La serie, prodotta dalla NBC e ideata da Dick Wolf e Matt Olmstead, sarà visibile anche in streaming tramite Mediaset Play. Il doppio appuntamento arriverà dopo una settimana di pausa. Lo scorso 8 agosto, infatti, si è giocata la Coppa Italia e, per questo, la programmazione della produzione seriale era saltata.

Chicago PD 15 agosto, la prima puntata

Il primo episodio di Chicago PD in onda il 15 agosto si intitola Fidati di me. Nell’appuntamento la squadra di Intelligence dovrà indagare su un caso di traffico di sostanze illecite. Gli agenti Ruzek e Atwater saranno impegnati in un lavoro sotto copertura. L’obiettivo di tale operazione sarà di riuscire ad arrestare alcuni spacciatori di Chicago.

In particolare, gli agenti organizzeranno un finto scambio di droga, al termine del quale la polizia interverrà ed effettuerà i fermi. Tuttavia, durante l’operazione, qualcosa andrà storto. Tre uomini armati, infatti, faranno irruzione nel luogo dello scambio e, con la violenza, ruberanno la droga.

Voight si affiderà a un nuovo informatore

Nella prima puntata di Chicago PD del 12 agosto, dunque, la squadra indagherà per cercare di ritrovare i tre ladri. Questi, nella loro fuga, spareranno più volte con delle armi automatiche contro gli agenti.

Durante le indagini l’Intelligence scoprirà che i tre ricercati appartengono a una gang locale chiamata Los Temidos. Voight, nel tentativo di accelerare le ricerche, deciderà di chiedere aiuto a un nuovo informatore. Anch’esso, tuttavia, con il passare del tempo inizierà a destare dei sospetti nel sergente.

Chicago PD 15 agosto, il secondo episodio

La seconda puntata di Chicago PD del 15 agosto, invece, ha come titolo Schegge. Nell’appuntamento, la squadra di Intelligence dovrà indagare per rintracciare gli autori di un accoltellamento. La vittima è Harvey Clarke, un giovane padre di due figlie che sarà ritrovato a casa sua in gravi condizioni. Inizialmente gli agenti, anche sulla base delle dichiarazioni fatte da Clarke, penseranno a una rapina finita male. Tuttavia, procedendo con l’inchiesta, i poliziotti inizieranno a sospettare che la vicenda sia decisamente più complessa rispetto alle apparenze.

Nell’ultimo episodio di Chicago PD del 15 agosto, poi, ci saranno novità legate alla morte di Roy Walton. Quest’ultimo, sul finire dell’ottava stagione, fu torturato dal sergente con l’obiettivo di rintracciare l’agente Burgess. Roy, alla fine, è morto dopo che Hailey Upton lo ha sparato. L’FBI continuerà le proprie indagini nel tentativo di far luce intorno alla morte di Walton. In particolare, l’inchiesta si concentrerà su Jay Halstead, fidanzato di Upton e unica persona (al di là degli interessati) a conoscere come sono andate realmente le cose.