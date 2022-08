Coppa Italia, dal 5 agosto sui canali Mediaset via ai 32esimi di finale: apre Cagliari – Perugia

Condividi su

Da venerdì 5 a lunedì 8 agosto, numerose squadre di Serie A e di Serie B scenderanno in campo per la Coppa Italia. I club impegnati dovranno disputare i 32esimi di finale. Tutti gli incontri saranno trasmessi sui canali Mediaset, che detiene i diritti tv della competizione fino al 2024.

Coppa Italia 5-8 agosto, le partite del venerdì: l’Udinese sarà la prima squadra di Serie A a scendere in campo

La prima partita di Coppa Italia si disputerà, come detto, venerdì 5 agosto. In tale data, a partire dalle ore 17:45, scenderanno in campo due squadre di Serie B, con il Cagliari di Liverani che sfiderà il Perugia di Castori. Il match sarà visibile, in diretta, sul canale 20. Tale rete, alle ore 21:00, manderà in onda anche la partita tra il Lecce e il Cittadella.

Per quanto riguarda Italia 1, invece, venerdì 5 agosto andranno in onda due partite di Coppa Italia. Si partirà alle ore 18:00, quando l’Udinese sarà la prima squadra di Serie A a dover scendere in campo. I bianconeri sfideranno la Feralpisalò. Dalle ore 21:15, sempre sulla sesta rete, sarà trasmesso l’incontro tra la Sampdoria e la Reggina.

Coppa Italia 5-8 agosto, la programmazione del sabato e della domenica

Per quanto riguarda la programmazione di sabato 6 agosto, la Coppa Italia proseguirà con altri quattro incontri. Sul canale 20, alle ore 17:45, andrà in onda la partita tra il Pisa e il Brescia. Alle 21:00, invece, si sfideranno l’Empoli e la Spal. Su Italia 1, alle ore 18:00, si giocherà la partita tra lo Spezia e il Como. In prima serata sarà trasmesso il match tra il Torino e una squadra tra il Palermo e la Reggiana.

Domenica 7 agosto la Coppa Italia proseguirà dalle ore 17:45. A quest’ora, sul canale 20, si giocherà la partita tra il Venezia e l’Ascoli. Sempre sul canale del digitale terrestre, dalle 21:00, andrà in onda l’incontro tra la Salernitana e il Parma. Su Italia 1, poi, saranno trasmesse altre due partite: alle 18:00 l’Hellas Verona affronterà una squadra tra il Bari e il Padova. Alle 21:15, invece, il Monza sfiderà il Frosinone.

Le sfide del lunedì

I 32esimi di Coppa Italia si concluderanno lunedì 8 agosto con le ultime quattro partite. Di queste due saranno trasmesse sul 20 e due su Italia 1, esattamente come accaduto nelle altre giornate. Sulla rete del digitale terrestre, alle 17:45, giocheranno Genoa e Benevento. In prima serata andrà in onda la partita tra la Cremonese e la Ternana.

Per quanto riguarda Italia 1, la programmazione della Coppa Italia dell’8 agosto partirà dalle ore 18:00 con il match del Sassuolo. I neroverdi affronteranno una squadra tra il Modena e il Catanzaro. Dalle ore 21:15, invece, si concluderanno i 32esimi di finale con la partita tra il Bologna e il Cosenza.