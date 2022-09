The Morning Show 3, le novità: cambia la showrunner, Jon Hamm entra nel cast

Condividi su

Prossimamente, su AppleTV, arriveranno le puntate di The Morning Show 3. Le riprese dei nuovi episodi della serie, infatti, inizieranno nelle prossime settimane.

The Morning Show 3, le nuove puntate disponibili nel 2023

Diverse le novità attese per The Morning Show 3, le quali coinvolgeranno anche la produzione. Kerry Ehrin, showrunner delle prime due stagioni, ha infatti lasciato la produzione seriale. Al suo posto arriverà Charlotte Stroud, che ha ricoperto il ruolo nella serie di grande successo Homeland.

Attualmente né AppleTV né la produzione della serie hanno dato informazioni in merito alla data di rilascio delle nuove puntate. Tuttavia è molto probabile che queste possano essere trasmesse nei primi mesi del 2023.

Esattamente come avvenuto per i primi due capitoli, poi, The Morning Show 3 dovrebbe essere composta da dieci episodi. Questi avranno una durata di circa un’ora. Le nuove puntate saranno prodotte, ancora una volta, da Media Res, Echo Films ed Hello Sunshine. Tra le produttrici esecutive ci saranno nuovamente Jennifer Aniston e Reese Witherspoon.

The Morning Show 3, la trama

Per quanto concerne la trama, attualmente vi sono poche informazioni in merito. Si riparte, comunque, dalla fine del secondo capitolo, con il Covid-19 che sta dilagando in tutti gli Stati Uniti. Anche Alex, infatti, è colpita dal virus.

Il nuovo servizio streaming della UBA, invece, è stato lanciato da poco ma sta già per fallire. Bradley, grazie all’aiuto di Cory, ha ritrovato il fratello che, però, è ricoverato in ospedale insieme ai pazienti Covid.

Le vite dei protagonisti di The Morning Show 3 saranno totalmente rivoluzionate dall’arrivo di Paul Marks. Quest’ultimo, importante e facoltoso uomo d’affari degli Stati Uniti, pone la sua attenzione sul network UBA. Marks, in particolare, cercherà di far entrare nella sua potente orbita quelle che considera le figure chiavi del network. Tra queste le conduttrici Alex Levy e Bradley Jackson, oltre all’Amministratore Delegato Cory Ellison.

Nel cast fa il suo ingresso Jon Hamm

Per quanto riguarda il cast, farà il suo ingresso Jon Hamm. L’attore, che nella serie interpreterà Paul Marcks, è un volto molto conosciuto nel mondo della serialità statunitense. Per anni ha interpretato il ruolo di Don Draper in Mad Men, vincendo due Golden Globe e un Emmy Award. Lo scorso giugno, inoltre, Hamm ha annunciato il suo ingresso nella serie Fargo.

In The Morning Show 3 saranno ancora una volte presenti le protagoniste Alex e Bradley. Le due conduttrici saranno interpretate da Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, che per tale ruolo hanno ottenuto (rispettivamente) due e una candidatura ai Golden Globe. Nel cast anche Billy Crudup, che darà il volto al personaggio di Cory.