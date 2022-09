Serie A sesta giornata, la programmazione tv: le partite in onda su Sky e su DAZN

Condividi su

Sabato 10 settembre inizia la sesta giornata di Serie A. Il massimo campionato calcistico, anche nel prossimo turno, è trasmesso in diretta e integralmente solo su DAZN. Su Sky (e in streaming su Sky Go e Now TV), invece, sono visibili solo tre incontri.

Serie A sesta giornata, le sfide del sabato

La sesta giornata di Serie A, come già detto, inizia il 10. In tale data sono previste tre partite. Il fischio di inizio della prima è fissato per le ore 15:00, quando scendono in campo il Napoli e lo Spezia. Il match si disputa al Diego Armando Maradona ed è trasmesso solo su DAZN. Sulla piattaforma di intrattenimento sportivo in streaming è visibile in esclusiva anche il match di San Siro tra l’Inter e il Torino. Il primo appuntamento in onda su Sky nella sesta giornata di Serie A è l’anticipo delle 20:45. La sfida, che si disputa allo stadio Ferraris di Genova, mette di fronte la Sampdoria e il Milan. La partita è trasmessa su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

I match della domenica

La sesta giornata di Serie A prosegue domenica 11 settembre. Il primo impegno è alle 12:30 e mette di fronte, al Gewiss Stadium, l’Atalanta e la Cremonese. L’appuntamento, oltre che su DAZN, è visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 15:00 il turno prosegue con tre incontri: Lecce-Monza, Sassuolo-Udinese e Bologna-Fiorentina. Tutte e tre le sfide sono trasmesse solo su DAZN, così come la partita tra la Lazio e l’Hellas Verona delle ore 18:00 e quella tra la Juventus e la Salernitana delle 20:45.

La sesta giornata di Serie A termina lunedì 12 settembre, con il posticipo delle 20:45 tra Empoli e Roma. L’evento è trasmesso su DAZN e su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

Serie A sesta giornata, i telecronisti

Le due emittenti hanno comunicato i telecronisti della sesta giornata di Serie A. Per ciò che riguarda Sky, Sampdoria-Milan e Atalanta-Cremonese sono commentate da Gentile-Marchegiani e Nucera-Orsi. Empoli-Roma, invece, ha le voci di Marinozzi-Marocchi.

Su DAZN, Napoli-Spezia e Inter-Torino hanno come telecronisti Buscaglia-Tiribocchi e Borghi-Ambrosini. Il posticipo Sampdoria-Milan, poi, ha in cabina di commento Testoni-Gobbi. Atalanta-Cremonese delle 12:30 è commentata da Giustiniani-Peluso. Bologna-Fiorentina è raccontata da Santi-Budel, mentre i telecronisti di Lecce-Monza e Sassuolo-Udinese sono Calogero-Schwoch e Zanon-Floccari. Lazio-Verona ha le voci di Mancini-Pasqual, Juve-Salernitana ha in cabina di commento Pardo-Montolivo. La telecronaca del positicipo Empoli-Roma, infine, è a cura di Mastroianni-Tiribocchi.