I Promessi Sposi 2023, torna in Rai lo sceneggiato ispirato all’opera di Alessandro Manzoni

Tra le fiction Rai che il pubblico potrà vedere nel 2023 ci sarà una nuova trasposizione de I Promessi Sposi, celebre opera di Alessandro Manzoni. Le vicissitudini di Renzo e Lucia, infatti, saranno raccontate in tv a quasi venti anni di distanza dall’ultima volta.

I Promessi Sposi 2023, la produzione sarà curata dalla Picomedia

I Promessi Sposi, disponibile nel 2023, sarà una produzione targata Picomedia, già curatrice della fiction Mare Fuori. Con tale società lavoreranno anche Rai Fiction, Beta Film e la francese Thalie Images. La sceneggiatura, invece, sarà curata da Francesco Piccolo (L’Amica Geniale) e da Ilaria Macchia e Giulia Calenda (Petra).

La serie de I Promessi Sposi, come dettò, sarà trasmessa sulla Rai nel 2023. Attualmente non si hanno informazioni ufficiali sulla programmazione. Molto probabile, comunque, che il prodotto andrà in onda sulla rete ammiraglia. La serie sarà composta da otto episodi dalla durata di circa 50 minuti ciascuno. Nessuna informazione è al momento disponibile sul cast, che non è ancora stato selezionato.

Roberto Sessa, produttore di Picomedia: ‘Sarà una versione filologica ma molto moderna’

A confermare la produzione de I Promessi Sposi è Roberto Sessa, produttore di Picomedia: “È in fase di sceneggiatura ed è scritta dallo stesso gruppo autoriale de La Storia di Elsa Morante, che sta realizzando Francesca Archibugi. Sarà una versione filologica di Manzoni, ma allo stesso tempo molto moderna e che saprà parlare anche alle nuove generazioni”.

Alla luce di queste dichiarazioni è lecito supporre che, nel cast di attori, vi possano essere dei volti molto amati dal pubblico più giovane. Per esempio qualcuno proveniente dal già citato Mare Fuori, che nelle ultime settimane sta ottenendo un grande successo su Netflix.

I Promessi Sposi 2023, le altre trasposizioni

Con la versione del 2023, I Promessi Sposi si confermeranno una delle opere con il maggior numero di trasposizioni. Il romanzo di Alessandro Manzoni, infatti, ha attirato da prima le attenzioni del mondo del cinema. Ben sei sono i film realizzati che raccontano la storia di Renzo e Lucia: il primo rilasciato nel 1908, l’ultimo nel 1964 (con la regia di Mario Maffei).

Grandissimo successo ebbero, poi, i tre sceneggiati televisivi ispirati all’opera. Il primo è datato 1967, curato da Sandro Bolchi e con interpreti Massimo Girotti, Paola Pitagora e Nino Castelnuovo. Nel 1989, invece, è datata la seconda trasposizione fedele dell’opera, con la regia di Salvatore Nocita e con Alberto Sordi e Franco Nero tra gli attori coinvolti.

L’ultimo sceneggiato è del 2004, quando su Canale 5 è andato in onda Fermo e Lucia, ispirato alla prima versione de I Promessi Sposi. La regia è firmata da Francesca Archibugi e tra gli interpreti ci sono Stefano Scandaletti, Stefania Sandrelli e Paolo Villaggio.

I Promessi Sposi 2023, le parodie

I Promessi Sposi, in onda nel 2023 sulla Rai, negli anni ha avuto anche diverse parodie. Le più celebri sono quelle del 1985 e del 1990. La prima, con la regia di Antonello Falqui, è interpretato dal Quartetto Cetra e ha nel cast Albano e Romina Power nei ruoli di Renzo e Lucia. La seconda, invece, è l’ultima trasposizione andata in onda in Rai e ha come protagonisti il trio Lopez-Solenghi-Marchesini.