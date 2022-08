Palinsesti di settembre, tutte le fiction al via sui canali Rai e Mediaset

Condividi su

A partire da settembre 2022 i palinsesti dei canali Mediaset e Rai avranno in programmazione una consistente offerta di fiction. In particolare è la TV di Stato che, su Rai 1, trasmetterà la maggior parte dei prodotti seriali.

Fiction settembre 2022, in programmazione le repliche de Il Commissario Montalbano

L’offerta di Rai Fiction per settembre 2022 prenderà il via da domenica 11. In prima serata sulla rete ammiraglia, infatti, farà il suo esordio Il nostro Generale. Il prodotto andrà in onda la domenica e il lunedì per due settimane di fila, fino al 19 settembre. La serie racconterà la vita di Carlo Alberto Dalla Chiesa, interpretato da Sergio Castellitto.

Da lunedì 12, nel daytime di Rai 1, partiranno i nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore. La programmazione di settembre 2022 delle fiction Rai continuerà nella giornata di mercoledì 14 con le repliche de Il Commissario Montalbano. Tra i titoli che saranno riproposti ci saranno i primi quattro capitoli della serie. Questi, per la prima volta, saranno visibili in alta risoluzione.

In onda le nuove puntate di Imma Tataranni e Mina Settembre

L’offerta della fiction Rai per settembre 2022 continuerà giovedì 22. In tale data, su Rai 1, saranno trasmessi gli ultimi quattro episodi di Imma Tataranni 2. Le puntate avranno al centro le vicende di Imma, investigatrice sopra le righe di Matera, interpretata da Vanessa Scalera.

Domenica 25, invece, sul primo canale Rai dovrebbe esordire la seconda stagione di Mina Settembre. La serie con Serena Rossi avrà diverse novità nel cast. Tra queste l’arrivo di Marisa Laurito, che interpreterà la zia della protagonista. L’avvio del secondo capitolo della serie, però, potrebbe slittare. Il 25/09, infatti, si terranno le elezioni politiche e, per questo, potrebbero essere inseriti in palinsesto dei speciali ad hoc. Tutti i titoli Rai saranno visibili in streaming e on demand tramite l’applicazione Rai Play.

Fiction settembre 2022, i titoli in programmazione su Canale 5

Ma l’offerta fiction per settembre 2022 coinvolgerà anche Mediaset. Il Biscione, in particolare, manderà in onda le proprie produzioni seriali nella prima serata del venerdì. Si partirà venerdì 9 settembre, quando su Canale 5 farà il suo esordio Solo uno sguardo. La serie, prodotta in Francia, sarà composta da sei puntate in programmazione sino al 23/09.

Da venerdì 30 settembre 2022, poi Mediaset trasmetterà un’altra fiction molto attesa. In tale data, infatti, andrà in onda la puntata d’esordio di Viola come il mare. La serie, prodotta dalla Lux Vide, avrà come protagonisti due attori molto amati nel nostro paese. Il primo è Can Yaman, artista turco celebre in Italia grazie ai ruoli in DayDreamer e Bitter Sweet. Yaman reciterà al fianco di Francesca Chillemi, tra le protagoniste di serie come Che Dio ci aiuti e L’isola di Pietro. Tutte le fiction Mediaset saranno visibili in streaming e on demand su Mediaset Play.