Chicago PD 22 agosto, trama e anticipazioni: Hupton e Voight cercheranno una via di uscita all’indagine dell’FBI

Lunedì 22 agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, vanno in onda due nuove puntate di Chicago PD. La serie, prodotta dalla NBC, è curata da Dick Wolf e Matt Olmstead. I prossimi appuntamenti saranno visibili, come consuetudine, anche in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Play.

Chicago PD 22 agosto, il primo episodio

La prima puntata del 22 agosto di Chicago PD si intitola Una via d’uscita. Il caso principale dell’appuntamento sarà una sparatoria che coinvolgerà un autista di uno scuolabus. La vittima, infatti, è raggiunta da dei colpi di arma da fuoco sferrati da due uomini.

Questi, nella fuga, porteranno via con loro una ragazza di nome Willa. Jay Halstead, tra gli agenti della squadra di Intelligence, troverà nella mano dell’autista un strano messaggio. I poliziotti inizieranno così a indagare, con il forte sospetto che la vicenda sia legata a un rapimento.

Novità in arrivo sulla morte di Roy Walton

Ma gli agenti del dipartimento di polizia di Chicago, durante la prima puntata di Chicago PD del 22 agosto, dovranno fare i conti anche con l’inchiesta portata avanti dall’FBI. L’organizzazione, infatti, sarà molto vicina a comprendere ciò che è realmente accaduto a Roy Walton.

Per questo, il sergente Voight e l’agente Hupton sceglieranno di incontrarsi nel tentativo di trovare una soluzione definitiva alla questione. L’agente e Halstead, suo fidanzato oltre che collega, sceglieranno poi di svelare a tutta la squadra un segreto che li riguarda.

Chicago PD 22 agosto, il secondo e ultimo appuntamento

La serata del 22 agosto in compagnia di Chicago PD termina con il secondo appuntamento intitolato Sana e salva. Al centro della trama c’è il destino di una bambina che scomparirà nel nulla mentre si trova in giardino a giocare. I poliziotti dell’unità di Intelligence si metteranno a lavoro per risolvere il rapimento.

I sospetti ricadranno subito su un vicino di casa che, interrogato dagli agenti, fornirà un alibi non valido. Inoltre, dagli archivi della polizia emergerà come il sospettato abbia dei precedenti per pedofilia. Tuttavia, l’indagine si rivelerà molto più complessa di quanto ci si potesse immaginare.

Chicago PD 22 agosto, nell’ultima puntata a rischio l’affidamento di Makayla

Durante l’ultimo episodio della serie, poi, torna centrale il destino di Makayla. La bambina, nelle scorse puntate, venne affidata all’agente Kim Burgess. Quest’ultima se ne occupa insieme al collega Adam Ruzek. I due tutori saranno colti di sorpresa quando in città farà il suo arrivo uno zio della bambina. Il parente, forte del legame di sangue, comunicherà al protagonista la volontà di chiedere l’affidamento di Makayla.