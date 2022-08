The Decameron, Netflix annuncia la produzione di una serie tv sul capolavoro di Giovanni Boccaccio

Condividi su

È tra i capolavori della letteratura italiana più famosi al mondo e, presto, diventerà anche una serie tv. Stiamo parlando del Decamerone, opera scritta nella metà del 1300 da Giovanni Boccaccio. Alla produzione della trasposizione seriale ci sarà Netflix, che avrebbe scelto come titolo The Decameron.

The Decameron, la serie sarà composta da otto episodi

La serie The Decameron sarà un adattamento dell’opera originale. Il prodotto, al momento in fase di produzione, conterrà in totale otto episodi. Non è chiaro se l’emittente streaming preveda, per il progetto, più di una stagione.

Le riprese, che inizieranno prossimamente, si svolgeranno per la gran parte del tempo in Italia. Non si conoscono ufficialmente ulteriori dettagli ma è lecito pensare che le scene possano avere come location la Toscana.

The Decameron sarà realizzato da Kathleen Jordan, già sceneggiatrice di Teenage Bounty Hunters. Con lei, alla produzione, anche Jenji Kohan, in passato showrunner della serie di successo mondiale Orange is the New Black. La casa di produzione sarà la Tilted Productions.

The Decameron, la trama

The Decameron sarà ambientato nel 1348 a Firenze. La città, all’epoca, era sconvolta dalla pandemia da Peste Nera che uccise migliaia di persone nella sola Firenze. Per sfuggire alla terribile malattia, dieci giovani nobili decidono di isolarsi in una villetta nelle campagne della città. I protagonisti, sette ragazzi e tre ragazze, saranno costretti a vivere insieme per qualche settimana. Per intrattenersi l’uno con l’altro, sceglieranno di raccontarsi delle novelle.

Nelle prime fasi di The Decameron la convivenza tra i protagonisti andrà a gonfie vele. I nobili, infatti, passeranno il loto tempo in allegria, dilettandosi in atteggiamenti lussuriosi e realizzando delle grandi abbuffate. Con il passare del tempo, però, la situazione cambierà radicalmente. Le regole sociali, in particolare, verranno meno e l’esperienza si trasformerà, per i protagonisti, in una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

Quello dell’emittente non sarà il primo adattamento dell’opera

Netflix, al momento, non ha svelato la data di uscita della serie. Probabilmente gli episodi saranno disponibili non prima della fine del prossimo anno. Anche il cast non è stato ancora comunicato.

The Decameron non sarà il primo adattamento della celebre opera letteraria di Boccaccio. Il primo fu Il Decamerone, pellicola cinematografica risalente addirittura al 1912. Grande notorietà ebbe, poi, la trasposizione del 1971 prodotta da Pierpaolo Pasolini e intitolata Il Decameron. La pellicola, vincitrice di un Orso d’argento al Festival di Berlino, aveva nel cast Franco Citti e Ninetto Davoli.

Fra le opere più recenti ispirate al Decamerone vi è anche Decameron Pie. L’opera, realizzata da David Leland e prodotta da Dino De Laurentiis, aveva nel cast Hayden Christensen (First Kill, Star Wars), Mischa Barton ed Elisabetta Canalis. Al 2015, infine, risale Maraviglioso Boccaccio dei fratelli Taviani: nel cast Paola Cortellesi, Michele Riondino e Riccardo Scamarcio.