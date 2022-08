Champions League preliminari di ritorno, programmazione tv: Benfica-Dinamo Kiev in onda su Italia 1

Condividi su

Martedì 23 e mercoledì 24 agosto si svolgeranno i match dei preliminari di ritorno di Champions League. In due giorni si giocheranno sei partite, che nel nostro paese saranno trasmesse, come di consueto, da tre diverse emittenti: Sky, Amazon Prime Video e Mediaset Infinity.

Champions League preliminari di ritorno, la programmazione Sky del martedì

Le partite dei preliminari di ritorno di Champions League partiranno, come detto, il 23 agosto. In tale data, infatti, si giocheranno i primi tre incontri, tutti con fischio di inizio previsto alle 21:00. In particolare, si sfideranno Viktoria Plzen-Qarabag, Stella Rossa-Maccabi Haifa e Benfica-Dinamo Kiev.

Le prime due partite saranno visibili solo a pagamento su Sky Sport e poi su Mediaset Infinity. Sull’emittente satellitare, Stella Rossa-Maccabi Haifa andrà in onda su Sky Sport Calcio (202) e su Sky Sport 253. Benfica-Dinamo Kiev, invece, sarà nei palinsesti di Sky Sport Football (203) e Sky Sport 252. Viktoria Plzen-Qarabag, infine, sarà trasmessa su Sky Sport 254.

Benfica-Dinamo Kiev visibile in chiaro

I preliminari di Champions League di martedì 23 agosto, su Sky, saranno visibili anche sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251. In tali reti andrà in onda Diretta Gol, che trasmetterà in diretta tutti i momenti più importanti degli incontri della serata.

Per ciò che riguarda la visione in streaming, i match saranno in programmazione su Sky Go e su Now TV. Benfica-Dinamo Kiev, inoltre, sarà l’unica sfida dei preliminari di ritorno di Champions League ad essere visibile anche in chiaro. L’incontro dell’Estadio da Luz, infatti, sarà in programmazione in diretta su Italia 1.

Champions League preliminari di ritorno, le sfide del mercoledì

I preliminari di ritorno di Champions League termineranno nella giornata di mercoledì 24 agosto. In tale data saranno presenti in calendario altre tre partite, tutte con fischio di inizio alle ore 21:00. I match tra Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt e Trabzonspor-Copenaghen saranno visibili, oltre che su Mediaset Infinity, anche su Sky. Per ciò che riguarda lo streaming, inoltre, sarà possibile seguire le partite anche utilizzando l’applicazione Sky Go e il servizio OTT di Now TV.

Sulla piattaforma satellitare, Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt andrà in onda su Sky Sport 252 e su Sky Sport Football. Trabzonspor-Copenaghen, invece, sarà in programmazione su Sky Sport 253 e Sky Sport Calcio. Su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, infine, sarà prevista Diretta Gol.

I preliminari di ritorno di Champions League si concluderanno con la sfida tra gli olandesi del PSV e gli scozzesi del Rangers. Tale match sarà visibile, in esclusiva, solo su Amazon Prime Video.