Grand Hotel intrighi e passioni 3: ultima puntata, episodi Il Sacrificio e Colera

Questa sera, venerdì 26 agosto, Canale 5 propone l’ultima puntata di Grand Hotel Intrighi e Passioni 3. Vanno in onda il ventunesimo e ventiduesimo episodio che si intitolano rispettivamente Il Sacrificio e Colera.

La terza stagione della serie spagnola è infatti formata da 22 episodi, della durata di circa 80 minuti ciascuno. I primi otto erano andati in onda la scorsa estate.

Grand Hotel Intrighi e Passioni: regia, protagonisti, dove è girato

Gli episodi sono diretti da Carlos Sedes e Jorge Sánchez Cabezudo. I protagonisti Eloy Azorín che interpreta Javier Alarcón e Luz Valdenebro nel ruolo di Sofia. Adriana Ozores e Pedro Alonso invece sono Donna Teresa e Diego.

Le riprese di Grand Hotel-Intrighi e Passioni si sono svolte interamente in Spagna. Le scene infatti sono state registrate a Villaviciosa de Odón e a Cantabria, presso il Palacio de la Magdalena.

Le musiche sono di Lucio Godoy e Ahmad Magdy. Ramón Campos, Gema R. Neira, Eligio R. Montero, Cristóbal Garrido, Ana Domínguez e María López Castaño hanno scritto sceneggiatura.

La scenografia sono di Carlos Dorremochea e Gloria Vázquez. Helena Sanchis si è invece occupata dei costumi.

Gran Hotel- Intrighi e passioni è prodotto da Bambú Producciones.

Grand Hotel 3, ultima puntata: trama Il Sacrificio

Nell’episodio Il Sacrificio Alicia torna da Diego, che ha rinchiuso nella stessa cella in cui la teneva prigioniera, per obbligarlo a firmare le carte per l’annullamento del matrimonio. Qualcuno però è arrivato prima di lei ferendo gravemente l’uomo che giace a terra ferito. Grazie ad una telefonata anonima arriva anche Ayala che è pronto a tutto per fermare Alicia.

Cercano di aiutarla Julio e Maite provando a dimostrare che la ragazza è vittima di un complotto ma Diego ha intenzione di vendicarsi del tradimento. Alicia sarà condannata per il tentato omicidio mentre Julio verrà giustiziato.

Nel frattempo Angela elabora delle strategie per migliorare le condizioni dei lavoratori del Grand Hotel ma le sue iniziative sono ostacolate da Alfredo.

Javier invece, dopo essersi allontanato da Laura, spera di riprendere le abitudini che aveva prima di sposarsi. Andrés infine continua ad affrontare la quotidianità con una donna di cui non riesce più a fidarsi.

Grand Hotel Intrighi e Passioni: trama Colera

Colera è il titolo del ventiduesimo ed ultimo episodio della terza stagione di Grand Hotel- Intrighi e Passioni. Julio e Alicia progettano la loro fuga ma Diego, ferito e gravemente malato di colera, fa una richiesta ad Alicia che potrebbe cambiare lo sviluppo degli eventi. Cisneros è invece ricercato dalla polizia ma è comunque intenzionato a portare a termine la propria vendetta.

Nel frattempo i casi di colera si moltiplicano velocemente, colpendo anche diversi dipendenti dell’hotel. Per tale ragione Angela cerca di convincere Alfredo e Donna Teresa che la soluzione migliore sia quella di chiudere la struttura alberghiera ma la sua richiesta non viene accolta.

Intanto Javier, grazie alla loro separazione, scopre di essere ancora innamorato di Laura. Quando torna al Grand Hotel per firmare i documenti dell’annullamento del matrimonio, farà di tutto per riconquistarla.

Nel finale di stagione sono previsti numerosi colpi di scena.

Il cast completo

Ecco il cast della serie tv Gran Hotel- Intrighi e passioni e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Yon González – Julio Olmedo

– Julio Olmedo Eloy Azorín – Javier Alarcón

– Javier Alarcón Megan Montaner -Maite Rebelles

-Maite Rebelles Fele Martínez – Alfredo Vergara

– Alfredo Vergara Adriana Ozores – Donna Teresa

– Donna Teresa Amaia Salamanca – Alicia Alarcón

– Alicia Alarcón Iván Morales invece è Sebastián

invece è Sebastián Concha Velasco – Ángela Salinas

– Ángela Salinas Dion Córdoba – Mateo

– Mateo Tato Loché – Jesús

– Jesús Asunción Balaguer – Lady

– Lady Cristóbal Araqué invece è Camarero

invece è Camarero Pep Anton Muñoz – Ayala

– Ayala Pedro Alonso – Diego

– Diego Luz Valdenebro invece è Sofía Alarcón

invece è Sofía Alarcón Llorenç González – Andrés

– Andrés Marta Larralde – Belén

– Belén Antonio Reyes – Hernando

– Hernando Raquel Sierra – Natalia

– Natalia Manuel de Blas infine è Benjamín