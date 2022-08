Chicago MED 26 agosto, trame e anticipazioni: cambia la programmazione della serie

Condividi su

Venerdì 26 agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di Chicago MED. La serie, prodotta da Matt Olmstead e Dick Wolf, è visibile anche in streaming su Mediaset Play. Dal prossimo appuntamento, il Biscione ha scelto di modificare la programmazione del prodotto seriale. A differenza delle altre settimane, vanno in onda solo due puntate alla settimana.

Chicago MED 26 agosto, la prima puntata

Il primo episodio di Chicago MED del 26 agosto si intitola Relazioni. Nell’appuntamento è protagonista Sharon Goodwin, la direttrice sanitaria del Gaffney Chicago Medical Center. Goodwin, infatti, ha un brutto incidente automobilistico in cui rimane coinvolto un bambino. Entrambi vengono portati in ospedale e il piccolo paziente appare sin da subito in condizioni molto gravi.

In particolare, secondo il dottor Choi il bimbo rischia delle gravi conseguenze a causa delle lesioni riportate. Appresa tale informazione, la direttrice sanitaria inizia ad accusare forti sensi di colpa.

Maggie continua a ricercare sua figlia

Durante il primo episodio di Chicago MED del 26 agosto, poi, spariscono alcuni farmaci dall’ospedale. Le colpe ricadono su Will, che però è estraneo alla vicenda. Maggie, dal canto suo, continua a ricercare sua figlia che ha dato in adozione subito dopo la nascita.

La dottoressa Manning e il dottor Halstead, invece, devono affrontare una paziente decisamente complicata. Questa, infatti, accusa dei forti dolori addominali che richiedono un intervento chirurgico. La degente, però, rifiuta l’operazione e insiste per tornare a lavorare. Infine, Archer e April devono curare un paziente che accusa dei sintomi tipici di un’ostruzione urinaria.

Chicago MED 26 agosto, il secondo episodio

La seconda e ultima puntata del 26 agosto di Chicago MED ha come titolo Una pillola rosa, una pillola blu. Nell’appuntamento, i medici prendono in cura un paziente che, amante del film Matrix, dichiara di aver ingerito un pillola rosa per risvegliarsi dalla realtà manipolata della pellicola.

Durante Chicago MED del 26 agosto, poi, la mamma di Natalie si presenta in ospedale a causa di un importante malessere. Condizione, questa, che sembra essere un effetto collaterale dei farmaci.

Marcel, invece, deve curare una coppia rimasta coinvolta in uno scontro da armi da fuoco. Maggie, inoltre, può finalmente passare del tempo in compagnia della figlia. Quest’ultima, infatti, è una delle nuove praticanti dell’ospedale. Tuttavia la sua inesperienza provoca, fin da subito, dei problemi in reparto. Il dottor Archer, infine, continua a dover fare i conti con il suo passato da militare e ha un nuovo scontro con il dottor Choi.