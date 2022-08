Chicago PD 29 agosto, trame e anticipazioni: problemi per Atwater, la squadra indaga sul capo della gang dei Los Temidos

Condividi su

Lunedì 29 agosto, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Chicago PD. Gli appuntamenti, come di consueto, sono prodotti da Dick Wolf e Matt Olmstead. Gli episodi sono visibili in streaming tramite l’applicazione gratuita di Mediaset Play.

Chicago PD 29 agosto, la prima puntata

Il primo episodio di Chicago PD del 29 agosto ha come titolo Bugie. La squadra di Intelligence guidata dal sergente Hank Voight, nell’appuntamento, deve indagare su una partita di eroina tagliata male. A causa della distribuzione di tale sostanza, nella città di Chicago sono in notevole aumento i casi di morte per overdose che spesso coinvolgono persone molto giovani.

La situazione, dunque, richiede di agire con urgenza e per tale motivo Voight costringe Kevin Atwater a indagare sotto copertura. Ciò è necessario per incontrare Jimmy, un suo contatto. Voight, infatti, è intenzionato ad arrivare a Tovar, capo dello stesso Jimmy e principale indiziato per la distribuzione della partita di droga mal tagliata.

Atwater non riesce a conciliare la sua vita privata con quella lavorativa

Il caso principale della puntata di Chicago PD del 29 agosto costringe i poliziotti del dipartimento a indagare su alcuni combattimenti di MMA. Questi, infatti, sono in qualche modo legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Intanto, Atwater è costretto ad affrontare una situazione complicata. L’agente, in particolare, ha delle grosse difficoltà a conciliare la sua privata con quella lavorativa. Il poliziotto, a inizio episodio, acquista una casa insieme alla fidanzata Celeste, con la quale intende andare a convivere. Quest’ultima, tuttavia, non conosce ancora il vero lavoro del compagno.

Chicago PD 29 agosto, il secondo episodio

La seconda puntata di Chicago PD del 29 agosto ha come titolo Al fine di proteggere. Gli agenti sono costretti a recarsi in una discarica dopo il ritrovamento di un cadavere. La vittima dell’omicidio è Miguel. La dinamica della sua morte fa pensare che dietro al crimine vi sia la gang dei Los Temidos, banda criminale con la quale Hank e colleghi hanno già avuto a che fare negli episodi in onda nelle scorse settimane.

Così, durante il secondo appuntamento di Chicago PD del 29 agosto, la squadra indaga sulla rete di contatti di Miguel. L’inchiesta porta al cugino della vittima, ritrovato a sua volta privo di vita. Anche in questo caso, la dinamica dell’omicidio fa pensare che dietro vi sia la gang.

Gli agenti iniziano così una caccia all’uomo per rintracciare i membri dei Los Temidos. L’obiettivo principale è El Leòn, capo della banda criminale. Per arrivare a lui, il sergente organizza una operazione sotto copertura.