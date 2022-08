La Mantide Canale 5: trama e anticipazioni del primo e del secondo episodio

Condividi su

Questa sera, martedì 30 agosto, va in onda su Canale 5 la prima puntata della nuova serie tv La Mantide. Vengono proposti i primi due episodi.

La miniserie francese, di genere drammatico con atmosfere thriller e poliziesche, è composta da 6 episodi, suddivisi da Mediaset in tre prime serate. La durata di ciascuno è circa 50 minuti. La Mantide è disponibile anche sulla piattaforma Netflix.

La Mantide prima puntata: regia, protagonisti, dove è girato

La miniserie è diretta da Alexandre Laurent, che si è anche occupato della sceneggiatura con Alice Chegaray-Breugnot e Laurent Vivier. I protagonisti sono Carole Bouquet che interpreta Jeanne Deber e Fred Testot nel ruolo di Damien Carrot. Pascal Demolon e Manon Azem invece sono il Commissario Dominique Ferracci e Lucie Carrot.

Le riprese si sono svolte interamente in Francia. Le scene infatti sono state girate in alcune location come il prestigioso Château de Villette, nel comune di Condécourt. Appartiene al dipartimento della Val-d’Oise, nella regione dell’Île-de-France. I set sono stati allestiti anche ad Arcueil, che conta oltre 19.000 abitanti.

Le musiche sono di François Lietout. Emmanuel Douce e Jean de Garrigues si sono occupati del montaggio. La fotografia è invece di Jean-Philippe Gosselin.

La Mantide è prodotto daSeptembre Productions in collaborazione con TF1 Productions e distribuita da AB International Distribution. Il titolo originale è La Mante.

La Mantide: trama primo episodio

La protagonista della miniserie è la spietata serial killer Jeanne Deber, conosciuta come La Mantide, che ha seminato il terrore in tutta la Francia venticinque anni prima dei fatti narrati. E’ stata condannata per aver ucciso otto uomini e sta scontando la sua pena. Decide però di collaborare con la Polizia quando avvengono altri tre delitti che sono stati commessi con il suo stesso modus operandi.

Il commissario Ferracci, che all’epoca l’aveva arrestata, accetta di condurre le indagini con il suo supporto. E’ infatti intenzionato a catturare e a condurre in prigione l’emulatore della Mantide prima che possa uccidere ancora.

Jeanne Deber però è disposta ad aiutarlo ad una sola condizione. Vuole che il suo unico interlocutore sia suo figlio Damien, che nel frattempo è diventato un agente di polizia. Quest’ultimo però ha interrotto ogni tipo di rapporto con lei dal giorno del suo arresto. Vergognandosi per i crimini commessi dalla madre, ha sempre fatto credere a tutti che il genitore aveva perso la vita in un incidente.

La Mantide prima puntata: trama secondo episodio

Nel secondo episodio Damien e il suo team cominciano a sospettare che l’autore dei tre omicidi possa essere Severin. Decido così di mettersi sulle sue tracce per scoprire dove si nasconde. Quando Damien riesce ad entrare in possesso del computer del sospettato trova dei file compromettenti.

E’ infatti riuscito a risalire ad alcuni strani fotomontaggi in cui Severin prende il posto del padre. La Polizia è sempre più convinta che il genitore potrebbe diventare la sua quarta vittima.

La Mantide: il cast completo della serie

Ecco il cast del serie tv La Mantide con i relativi personaggi interpretati dagli attori:

Carole Bouquet: Jeanne Deber / La Mantide

Jeanne Deber / La Mantide Fred Testot : Damien Carrot

: Damien Carrot Pascal Demolon: Commissario Dominique Ferracci

Commissario Dominique Ferracci Manon Azem : Lucie Carrot

: Lucie Carrot Élodie Navarre: Szofia Kovacs

Szofia Kovacs Jacques Weber : Charles Carrot

: Charles Carrot Serge Riaboukine : Sébastien Crozet

: Sébastien Crozet Robinson Stevenin : Alex Crozet

: Alex Crozet Frédérique Bel: Virginie Delorme

Virginie Delorme Christophe Favre : Baptiste Séverin

: Baptiste Séverin Adama Niane: Agente Stern

Agente Stern Yannig Samot: Avvocato Bertrand

Avvocato Bertrand Steve Tran : Tenente Achille

: Tenente Achille Tortora : Tenente Gallieni

: Tenente Gallieni Pierre Deny: Prefetto

Prefetto Julien Arnaud: sé stesso

sé stesso Stéphane Bourgoin : sé stesso

: sé stesso Bruno Le Millin : Dottore

: Dottore Marc Fayet: Medico legale

Medico legale Cassiopée Mayance : Ninon

: Ninon Erwan Piriou : Hervé Dulac

: Hervé Dulac Maleaume Paquin: Damien Carrot da bambino