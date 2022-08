Stasera in tv mercoledì 31 agosto 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 31 agosto 2022. Su Canale 5, la seconda puntata della miniserie La Mantide, con Carole Bouquet. Su La7, l’attualità con il programma condotto da Paolo Celata, La corsa al voto.

Stasera in tv mercoledì 31 agosto 2022, Rai

Su Raitre, alle 20.50, Pallavolo Maschile Mondiale: Italia-Cina. La nostra Nazionale conclude gli impegni del girone E scendendo in campo contro i terribili cinesi. Sulla panchina azzurra dal giugno 2021 siede un mito del nostro volley: Ferdinando “Fefè” De Giorgi. Come atleta ha collezionato, dal 1987 al 2002, 330 presenze in Nazionale vincendo 3 titoli mondiali.

Su Rai 5, alle 21.15, Opera lirica: Adriana Lecouvreur. Il Teatro Comunale di Bologna si è trasformato in un set cinematografico per trasformare in film il capolavoro lirico di Francesco Cilea. A interpretare la protagonista è la soprano lettone Kristine Opolais. Sul podio, il maestro Asher Fisch.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. In un momento particolarmente carico di tensione per la politica di casa nostra, non passa giorno senza che si debbano registrare colpi di scena, stoccate polemiche e cambi di orizzonte: come ogni mercoledì, anche stasera Veronica Gentili aggiorna i telespettatori con servizi, schede e interviste.

Su Canale 5, alle 21.20, la seconda puntata della miniserie La Mantide, con Carole Bouquet. Damien, il figlio di Jeanne Deber (Carole Bouquet), è furioso con sua madre e cerca di capire quali sono i suoi progetti. Lucie, intanto, non riesce a scrollarsi di dosso i sospetti della polizia e decide di indagare nel passato di suo marito. Damien va a far visita allo psichiatra della madre.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con La corsa al voto. Volto noto delle “maratone” realizzate da Enrico Mentana, Paolo Celata si cimenta anche stasera alla conduzione del programma dedicato alla campagna elettorale. Con lui Alessandro De Angelis e Silvia Sciorilli Borrelli.

Su Tv8, alle 20.45, il programma musicale RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 Live. I protagonisti dell’estate si alternano sul palco dell’Arena di Verona. A condurre c’è anche Paola Di Benedetto. In gara, tra gli altri, Boomdabash con Annalisa, Elodie e Fedez, Tananai e Mara Sattei.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Catfish: false identità. Kimiko Glenn dà una mano a Nev che sta cercando di aiutare Matthew a trovare Chance, il suo amore conosciuto su Instagram che sembra inafferrabile. Ma s’imbattono in ostacoli tali da arrivare a dubitare di poterci riuscire.

I film di questa sera mercoledì 31 agosto 2022

Su Raiuno, alle 21.25, il film commedia del 2015, di Max Croci, Poli opposti, con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Tommaso Ragno. Sullo stesso pianerottolo si trovano gli studi di Stefano (Luca Argentero), un terapista di coppia da poco separato, e Claudia (Sarah Felderbaum), avvocato divorzista e madre single. I due sono così diversi che scatta ben presto una reciproca antipatia, alla quale si aggiunge la rivalità professionale.

Su Rai 4, alle 21.20, il film horror del 2019, di André Cyrebal, Scary Stories to tell in the dark, con Zoe Margaret Colletti. Nella città di Mill Valley, durante la notte di Halloween, alcuni adolescenti s’introducono in una casa abbandonata. Qui trovano un libro che cambierà per sempre il loro destino.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2003, di John Singleton, 2 Fast 2 Furious, con Paul Walker. Brian O’ Conner (Paul Walker), espulso dalla polizia, e il suo amico Roman Pearce accettano di trasportare denaro sporco per Carter Verone, boss delle corse clandestine di Miami. I due, che si sono infiltrati nella banda di Veron per conto dell’Fbi, sono guidati dall’agente Monica Fuentes.

Su Nove, alle 21.25, il film d’azione del 1998, di Edward Zwick, Attacco al potere, con Denzel Washington. New York. Per combattere il terrorismo islamico, il generale Deveraux mette in stato d’assedio la città. L’agente dell’Fbi Anthony Hubbard tenta una difficile trattativa.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1999, di Michael Mann, Insider – Dietro la verità, con Al Pacino, Russell Crowe. Jeffrey Wigand, licenziato da una multinazionale del tabacco, è il testimone chiave in una causa contro l’industria del fumo. Il giornalista tv Lowell Bergman vuole intervistarlo.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2008, di Luca Lucini, Solo un padre, con Luca Argentero, Fabio Troiano. Carlo, dopo la morte della moglie per parto, si dedica completamente alla figlioletta Sofia. L’incontro con la dolce Camille, però, tornerà a fargli battere il cuore.

Stasera in tv mercoledì 31 agosto 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2015, di Brad Peyton, San Andreas, con Dwayne Johnson, Carlo Cugino. Un devastante terremoto colpisce la California. Il pilota Ray e l’ex moglie fanno fronte comune per salvare la loro figlia in viaggio da Los Angeles a San Francisco.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2008, di Darren Aronofsky, The Wrestler, con Mickey Rourke. Nel bel mezzo di un incontro, il lottatore Randy l’Ariete viene colto da un attacco di cuore. Costretto a rinunciare per sempre al wrestling, cerca di riconciliarsi con la figlia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film drammatico del 2009, di Michael Mann, Nemico pubblico, con Johnny Depp, Christian Bale, Channing Tathum. Nel 1933 il rapinatore John Dillinger ripulisce una banca dopo l’altra e diventa l’incubo dell’Fbi. Ma un giorno l’agente speciale Melvin Purvis gli si mette alle calcagna.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Neil Jordan, Greta, con Isabelle Huppert, Maika Monroe. Frances, in crisi dopo la morte della madre, stringe una morbosa amicizia con Greta, una ricca vedova. Le due iniziano a frequentarsi, ma le intenzioni di Greta si rivelano inquietanti.