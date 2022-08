La voce che hai dentro, la nuova fiction con Massimo Ranieri: in onda prossimamente su Canale 5

Condividi su

Andrà in onda su Canale 5 una nuova serie televisiva dal titolo La voce che hai dentro, con protagonista Massimo Ranieri. E’ ambientata a Napoli e racconta le vicende di Michele Ferrara che, uscito dal carcere, si pone l’obiettivo di salvare la sua casa discografica: la Parthenope Edizioni Musicali.

La voce che hai dentro – la trama della fiction di Canale 5

La voce che hai dentro è il titolo della nuova fiction che andrà in onda prossimamente su Canale 5 con protagonista Massimo Ranieri. La serie si snoda in 8 episodi suddivisi in quattro prime serate. Al centro c’è la storia di Michele Ferrara che, uscito dal carcere di Poggioreale dopo 10 anni, vuole salvare la sua casa discografica.

La voce che hai dentro racconta dunque la storia di un uomo che ha sempre vissuto per la musica. E questa grande passione per il canto lo ha aiutato anche negli anni di prigionia, dopo esser stato accusato dell’omicidio del padre. Quest’ultimo era un noto cantante, e fondatore della casa discografica Parthenope Edizioni Musicali.

Michele nasconde un segreto, ma tornato in libertà il suo obiettivo è di riuscire a non far vendere la Parthenope al rivale Gaetano Russo. Lotta infatti anche contro la sua famiglia composta da Maria, interpretata da Maria Pia Calzone, e i figli Raffaele e Antonio, interpretati rispettivamente da Michele Rosiello ed Erasmo Genzini.

Solo la figlia Anna si schiera dalla sua parte, pronta a dimostrare l’innocenza del padre, e la giovane trapper Regina lo aiuterà a far riemergere la Parthenope Edizioni Musicali.

Da chi è scritta e prodotta – il cast della fiction

La fiction La voce che hai dentro nasce da un’idea di Massimo Ranieri insieme a Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino. E’ prodotta da Lucky Red, ed è diretta da Eros Puglielli e scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci e Laura Sabatino.

Il cast della fiction La voce che hai dentro è composto da Michele Rosiello, Erasmo Genzini, che ha interpretato il ruolo di Erasmo in Che Dio ci aiuti 6. E poi ancora Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo.

E’ la prima volta che Massimo Ranieri prende parte ad un progetto targato Mediaset, e a proposito del suo ritorno sul piccolo schermo ha affermato: “Sono molto felice di tornare sul piccolo schermo dopo tanti anni e devo dire grazie a Mediaset e alla Lucky Red”.