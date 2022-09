Chicago MED 2 settembre, trama e anticipazioni: Carol ha un peggioramento e necessita di un trapianto di cuore

Condividi su

Venerdì 2 settembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Chicago MED. La serie, prodotta da Dick Wolf e Matt Olmstead, racconta le vicende di medici e pazienti del Gaffney Medical Center di Chicago. Il doppio appuntamento è disponibile, in streaming, sull’applicazione di Mediaset Play.

Chicago MED 2 settembre, cosa succede nel primo episodio

La prima puntata di Chicago MED del 2 settembre si intitola Storie, segreti, mezze verità e bugie. Il protagonista dell’appuntamento è un paziente che si è dovuto sottoporre a un delicato intervento di trapianto. L’intervento, tuttavia, non è andato bene e, per questo motivo, il degente manifesta delle complicanze molto serie, che rischiano di compromettere per sempre la sua salute.

Tale circostanza manda in crisi Crockett, colui che ha eseguito l’operazione. Nel medico, infatti, emergono dei forti sensi di colpa. Nello stesso stato si ritrovano anche Manning ed Halstead. I due, a causa di un loro errore, sono costretti a dover curare una paziente che versa in condizioni critiche.

Maggie incontra i genitori adottivi

Nel primo episodio di Chicago MED del 2 settembre, intanto, Maggie prosegue la sua conoscenza della figlia. In particolare, il personaggio interpretato da Marlyne Barrett incontra i genitori adottivi che per anni si sono presi cura di Vanessa. Infine, tra i casi della puntata vi è quello di un paziente che arriva in ospedale con un grave problema cerebrale. Tuttavia, il degente rifiuta tutte le possibili cure mediche.

Chicago MED 2 settembre, la seconda puntata della serata chiude la sesta stagione

Il secondo e ultimo appuntamento in onda il 2 settembre di Chicago MED ha come titolo Ti salvo io! La puntata è l’ultima della sesta stagione. Carol, nell’episodio, ha un grave e improvviso peggioramento delle proprie condizioni. Natalie Manning e Will lavorano per salvarle la vita e potrebbero trovare una soluzione. Un nuovo cuore, infatti, diviene disponibile per essere trapiantato.

Durante il finale della sesta stagione di Chicago MED in onda il 2 settembre, poi, arriva in ospedale un paziente decisamente speciale per i medici Choi e Archer. I due, prendendosi cura del degente, sono costretti a fare i conti con il loro passato.

Infine, nella puntata si prospettano dei seri problemi per Will. Il medico, infatti, è preso di mira dopo che negli scorsi episodi sono stati rubati dall’ospedale dei farmaci in prova. Will, responsabile del trial, avrebbe dovuto vigilare e, per questo, è costretto a pagare per quanto avvenuto. Il dottore, così, rischia di dover interrompere la carriera e, di conseguenza, di dover lasciare per sempre l’ospedale.