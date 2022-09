House of Hammer, dal 2 settembre su Discovery+ la serie che racconta i segreti della famiglia di Armie Hammer

Condividi su

A partire da venerdì 2 settembre, su Discovery+, è prevista la messa in onda della docuserie House of Hammer-A dark dinasty. La miniserie è rilasciata, in contemporanea, in tutti i paesi del mondo in cui il servizio è attivo.

House of Hammer, la miniserie è composta da tre puntate

La miniserie House of Hammer è composta da tre puntate da circa un’ora ciascuno. Tutte sono visibili il 2 settembre. La serie è prodotta dalla Warner Bros. Discovery. A dirigere il documentario ci sono Helli Hakami e Julian P. Hobbs. I due, per creare il prodotto seriale, hanno collaborato con Casey Hammer.

House of Hammer, gran parte della serie si concentra sulle accuse rivolte ad Armie Hammer

Gran parte della serie House of Hammer indaga sulla figura di Armie Hammer. Quest’ultimo, oggi 36enne, negli scorsi anni è stato tra gli attori più promettenti del cinema mondiale. In Italia è noto per aver ricoperto il ruolo di co-protagonista in Chiamami col tuo nome. La pellicola, diretta da Luca Guadagnino, è stata rilasciata nel 2017 e ha permesso ad Hammer di riceve una candidatura ai Golden Globe.

Nel 2020, però, la carriera di Armie ha subito un drastico stop. Diverse persone (specie sue ex partner) hanno iniziato a diffondere sui social dei messaggi che avrebbero ricevuto dall’attore e dai quali emergerebbero i suoi lati perversi e violenti. Inoltre, Hammer è stato accusato di stupro e per questo è finito sotto inchiesta.

In House of Hammer, come comunicato dal trailer, si raccolgono le testimonianze di alcune delle accusatrici di Armie. Quest’ultimo, attraverso i suoi legali difensori, ha sempre smentito ogni accusa. Ciò, però, non è bastato a mantenere intatta la sua carriera: l’attore, negli ultimi anni, è stato estromesso da numerosi progetti in cui era coinvolto.

Nella serie Casey Hammer svela i segreti oscuri della famiglia

Ma in House of Hammer non ci si concentra solo su Armie. La docu-serie parla dell’intera famiglia degli Hammer. Per farlo, i creatori della serie raccolgono le dichiarazioni di Casey Hammer. Quest’ultima, zia dell’attore, ha collaborato alla realizzazione del prodotto e, nel trailer, ha promesso di svelare “segreti oscuri e contorti”.

Quello degli Hammer è un cognome decisamente molto noto in America, dove è a capo di un’importante azienda petrolifera. Tuttavia, come raccontato in House of Hammer, diversi esponenti hanno avuto problemi con la giustizia per fatti come truffe, omicidi, riciclaggio di denaro e legami con il governo russo. Una storia, quella della dinastia, che la stessa Casey ha paragonato a ciò che viene raccontato nella serie Succession.