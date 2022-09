Chicago PD, anticipazioni delle puntate del 5 settembre: l’Intelligence a caccia di un serial killer

Condividi su

Lunedì 5 settembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, sono previste le ultime due puntate stagionali di Chicago PD. La serie, prodotta da Dick Wolf e Matt Olmstead, è visibile anche in streaming tramite l’applicazione di Mediaset Play.

Chicago PD 5 settembre, il primo appuntamento

La prima puntata di Chicago PD del 5 settembre si intitola Una agghiacciante verità. L’episodio si apre con l’agente Upton (interpretata da Tracy Spiridakos) che pratica jogging per le vie della città. All’improvviso, l’allenamento della poliziotta è interrotto da un grave incidente automobilistico.

Nell’episodio che apre la serata del 5 settembre di Chicago PD, infatti, una macchina finisce fuori strada, cadendo dentro un fiume. Upton, per cercare di salvare i due passeggeri, decide di gettarsi in acqua. Alla fine la poliziotta riesce a salvare uno dei feriti, mentre l’altra passeggera, di nome Lisa, perde la vita.

La squadra indaga sul legame tra i due passeggeri

Subito dopo l’incidente, la squadra di Intelligence con a capo il sergente Hank Voight inizia a indagare su quanto accaduto. Grazie ad alcune preziose testimonianze, gli agenti dubitano sul tipo di legame tra la vittima e il sopravvissuto, che nel frattempo fa perdere le proprie tracce dall’ospedale nel quale era ricoverato. Quello che in apparenza sembrava un tragico incidente diventa, così, un complicato caso investigativo.

Chicago PD 5 settembre, cosa succede nel secondo episodio

La seconda e ultima puntata della serata ha come titolo Legami di sangue. L’Intelligence lavora per far luce su un omicidio dalla dinamica inquietante. La vittima Victor Page viene ritrovata a casa sua e l’assassinio è stato molto violento. Il killer, prima di far perdere le proprie tracce, ha firmato la scena del crimine utilizzando il sangue di Victor.

Il sergente Voight, durante la seconda puntata di Chicago PD del 5 settembre, teme che l’omicidio possa essere causato da un serial killer. I suoi sospetti si rafforzano ulteriormente dopo che un’altra persona è uccisa con lo stesso modus operandi. La polizia, così, inizia una caccia all’uomo per catturare il killer prima che possa colpire nuovamente.

L’affido di Makayla ancora al centro della trama

Durante il secondo episodio di Chicago PD del 5 settembre, inoltre, torna centrale il destino della piccola Makayla. La bambina, nella scorsa stagione, è stata affidata a Kim Burgess. Ciò ha permesso all’agente di riavvicinarsi al collega Ruzek, con cui in passato ha avuto una relazione. La situazione rischia di cambiare a causa dello zio di Makayla. Forte del legame di sangue, il parente richiede l’affidamento esclusivo della bambina. Nella puntata, dunque, si apre una battaglia legale per la custodia della piccola.