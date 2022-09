Solo uno sguardo 5 settembre, trame e anticipazioni: Bastien lascia i figli in un hotel e scompare nel nulla

Condividi su

Lunedì 5 settembre, dalle ore 21:20 su Canale 5, vanno in onda le prime due puntate di Solo uno sguardo. La fiction, originaria della Francia, è composta da sei episodi dalla durata di un’ora ciascuno. Il primo doppio appuntamento è trasmesso in streaming sul sito di Mediaset Play.

Solo uno sguardo 5 settembre, il primo episodio

Nella prima puntata di Solo uno sguardo del 5 settembre il pubblico conosce la protagonista Eva Beaufils. Insieme al marito Bastien e ai loro figli Max e Salome, il personaggio principale ha una vita decisamente tranquilla.

Tale condizione cambia quando la famiglia decide di partire verso il nord della Francia per permettere ai figli di assistere a un concerto. Bastien, Max e Salome scelgono di passare una notte in campeggio mentre Eva, a causa di un imprevisto, è costretta a raggiungerli il giorno dopo.

Qualcosa, durante il primo episodio di Solo uno sguardo del 5 settembre, non va come previsto. Eva, dopo aver perso i contatti con i familiari, è raggiunta da una telefonata proveniente da un hotel. Il concierge comunica alla protagonista che Bastien, la notte prima, ha lasciato i figli in struttura e poi è andato via. Di lui si sono perse le tracce.

Il secondo appuntamento

Nella seconda puntata di Solo uno sguardo del 5 settembre, la protagonista indaga in prima persona per riabbracciare il marito. In particolare, nel tentativo di trovare qualche indizio, sceglie di analizzare le attività lavorative di Bastien. Così facendo, Eva scopre che il coniuge aveva dei segreti di cui lei non era a conoscenza. Tra questi, uno in particolare attira la sua attenzione. Il marito, infatti, era solito affittare un monolocale di Montmartre a una persona chiamata Crystal.

Eva, scoperto ciò, sospetta che il marito possa avere una seconda vita. Una svolta nella vicenda potrebbe arrivare dal personaggio di Eric. Quest’ultimo è un misterioso individuo che, da qualche tempo, ha occupato la casa posta di fronte all’abitazione dei coniugi protagonisti.

Solo uno sguardo 5 settembre, il cast

Il cast di Solo uno sguardo, in partenza il 5 settembre, ha come protagonista Virginie Ledoyen. L’attrice, che in carriera ha recitato in titoli come The Beach e I Miserabili, interpreta Eva. Il marito Bastien ha il volto di Thierry Neuvic (Belle & Sebastien). Eric, invece, è interpretato da Jimmy Jean-Louis (Joy, Heroes e Arrow).

Fondamentale, nello sviluppo della trama, è poi Gregory Marsan. Quest’ultimo è un vecchio amico della protagonista, con la quale è legato da un doloroso evento del passato. Marsan, che ha il volto di Thierry Fremont, sceglie di aiutare Eva nella sua indagine per ritrovare Bastien.