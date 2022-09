Solo uno Sguardo Canale 5: trama e anticipazioni dell’ultima puntata, la verità su Bastien

Condividi su

Questa sera, mercoledì 7 settembre, arriva su Canale 5 la seconda puntata della miniserie Solo uno sguardo con la messa in onda degli ultimi tre episodi.

La prima stagione della miniserie francese, di genere drammatico dalle tinte thriller, è composta da 6 episodi che Mediaset propone in due prime serate. La durata di ciascuno è circa 52 minuti. E’ basato sull’omonimo romanzo Just One Look di Harlan Coben.

Solo uno sguardo ultima puntata: regia, protagonisti, dove è girato

La miniserie è diretta da Ludovic Colbeau-Justin . I protagonisti sono Virginie Ledoyen che interpreta Eva Beaufils e Thierry Neuvic nel ruolo di Bastien Beaufils. Jimmy Jean-Louis e Julie Gayet, invece, sono rispettivamente Éric Toussaint e Sandrine Koval-Beaufils.

Le riprese della miniserie si sono svolte interamente in Francia. Le scene infatti sono state girate nella regione Île-de-France, in particolare nel college nei dipartimenti di Marna e Senna. Ma anche nei dipartimenti Val-D’Oise, Essonne e Hauts-de-Seine.

Le musiche sono di Maxime Lebidois. Thierry Rouden e Anne Saïac si sono occupati del montaggio. Aurélie Bouchet e Christophe Chevallier hanno invece curato il make up. La scenografia è di Helene Davoudia, Adrien Durupt e Maud Grellier.

La miniserie è prodotta da VAB Productions e distribuita da TF1 Distribution. Il titolo originale è Juste un regard.

Riassunto delle puntate precedenti

La protagonista è Eva Beaufils, guardia dell’Ufficio Forestale Nazionale. Conduce una vita tranquilla con il marito Bastien, che lavora come un assicuratore privato e i loro due figli. Sono Salomé di 11 anni e Max che ha da poco compiuto 6 anni.

Una mattina Eva trova nella sua cassetta postale una vecchia foto in cui appare Bastien da giovane. Quando mostra la foto al coniuge lui nega di essere il ragazzo della foto.

La notte dopo però accade qualcosa di inaspettato. Bastien, che si era offerto di accompagnare i figli ad un concerto, scompare misteriosamente; lasciando i bambini nell’hotel in cui avrebbero soggiornato per l’occasione.

Eva inizia così ad indagare sul passato del marito coinvolgendo anche la cognata. Ancora però non sa che quest’ultima le sta nascondendo qualcosa. Eva farà di tutto per ritrovarlo.

Solo uno sguardo ultima puntata: trama quarto episodio

Nel quarto episodio Eva prosegue le sue indagini ma le rivelazioni di Hubert Caillard cominciano a minare tutte sue convinzioni personali. Nel frattempo scopre di essere spiata attraverso il suo computer e non sa più di chi può realmente fidarsi. Ogni persona che la circonda potrebbe infatti essere coinvolta nella sparizione del marito.

Poco tempo dopo però scompare da scuola anche suo figlio Max, che getta Eva nello sconforto. La donna è sempre più spaventata ma allo stesso tempo vuole comprendere fino in fondo ciò che sta accadendo alla sua famiglia.

Trama quinto episodio

Nel quinto episodio Eva riesce finalmente a capire quale legame possa esserci tra Bastien e gli altri ragazzi ritratti nella foto; che è la chiave di tutta la vicenda. Da giovani Bastien e i suoi tre amici avevano formato un gruppo rock chiamato gli Sharkam. Inizia così a pensare che questa potrebbe essere la giusta pista da seguire.

Intanto anche il capitano Valet continua ad indagare sul caso di Bastien per riuscire a ritrovarlo.

Solo uno sguardo ultima puntata: trama sesto episodio

Proseguendo le ricerche Eva è sempre più vicina alla verità, scoprendo lati inediti del marito e della sua comitiva di amici.

La protagonista infatti fa delle importanti scoperte che potrebbero però compromettere anche il suo matrimonio. Nonostante sia frastornata da ciò che ha appena appreso, Eva è sempre più consapevole che il tempo stringe e che deve agire al più presto per trovare Bastien, prima che sia troppo tardi.

Riuscirà a ritrovarlo? Sarà ancora vivo? Il finale riserva dei colpi di scena.

Solo uno sguardo: il cast completo della miniserie

Di seguito il cast completo della miniserie Solo uno sguardo con i rispettivi personaggi interpretati dagli attori:

Virginie Ledoyen : Eva Beaufils

: Eva Beaufils Thierry Neuvic: Bastien Beaufils

Bastien Beaufils Thierry Frémont: Grégory Marsan

Grégory Marsan Arthur Jugnot : Daniel

: Daniel Jimmy Jean-Louis: Éric Toussaint

Éric Toussaint Julie Gayet : Sandrine Koval-Beaufils

: Sandrine Koval-Beaufils Joseph Malerba : Franck / Crapaud

: Franck / Crapaud Carole Richert: Signora Marsan

Signora Marsan Stanislas Merhar: Jimmy O

Jimmy O Mathilde Bisson : Crystal / Angélique Lambert

: Crystal / Angélique Lambert Michaël Abiteboul : Hubert Caillard

: Hubert Caillard Anne Girouard : Capitaine Valert

: Capitaine Valert Sophie-Charlotte Husson : Mylène Losdat

: Mylène Losdat Christophe Vandevelde: Olivier Losdat

Olivier Losdat Oscar Geraldes Galpin: Thomas Losdat

Thomas Losdat Philippe Lelièvre : Serge Leroux

: Serge Leroux Harlan Coben : Chirurgo in sala operatoria

: Chirurgo in sala operatoria Joséphine Hélin : Salomé Beaufils

: Salomé Beaufils Jean-Baptiste Blanc: Max Beaufils