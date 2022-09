Django, nel 2023 su Sky la serie tv ispirata al classico western di Sergio Corbucci

Condividi su

A partire dal 2023, su Sky e Now TV, è disponibile alla visione la serie tv Django. Il titolo, tra gli Original dell’emittente satellitare a pagamento, è presentato ufficialmente durante il Festival del Cinema di Roma. Manifestazione, quest’ultima, prevista tra il 13 e il 23 ottobre.

Django serie tv, Sky produrrà la serie insieme a Canal+

La produzione della serie tv Django è curata da Sky. Con essa collabora Canal+, tra le emittenti più importanti della Francia. Al momento è in cantiere una sola stagione, composta da dieci episodi. Non è da escludere, comunque, che possano essere prodotti ulteriori capitoli. Per quanto riguarda la data di pubblicazione, attualmente è stato comunicato solo che occorre attendere il 2023. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

La serie tv Django si ispira liberamente all’omonimo film del 1966. La pellicola, diretta da Sergio Corbucci, è entrata nella storia del cinema, diventando uno dei titoli classici del genere western. A riprova di questo vi è il fatto che il film, in passato, ha avuto già diversi omaggi. Tra i più importanti Django Unchained, pellicola diretta da Quentin Tarantino e risalente al 2012.

La direttrice artistica del prodotto seriale è Francesca Comencini. Quest’ultima figura anche tra le registe, insieme a Enrico Maria Artale (Romulus) e David Evans (Dowton Abbey). La sceneggiatura è a cura di Maddalena Ravagli (Gomorra-La serie) e Leonardo Fasoli (Zero Zero Zero). Le riprese si sono svolte in Romania e tutte le scene sono state girate in inglese.

La trama

La trama ha al centro proprio il protagonista Django, un cowboy senza ideali che dà il nome alla serie tv. Le vicende sono ambientate in Texas alla fine del 1800. Django è alla ricerca della figlia Sarah e, seguendo le sue tracce, arriva a New Babylon, città costruita sul fondo di un cratere che accoglie chiunque, compresi i reietti della società.

Giunto in città, scopre che qui si trova la figlia e che questa sta per convolare a nozze con John Ellis, colui che ha fondato New Babylon. Sarah rifiuta il padre, accusandolo della morte della sua famiglia, barbaramente uccisa mentre Django si trovava in guerra.

Django, protagonista della serie tv, pur di riappacificarsi con la figlia sceglie di combattere per difendere New Babylon. La città, infatti, è sotto la minaccia di Elizabeth Thurman, Signora di Elmdale che intende sbarazzarsi per sempre della comunità.

Django serie tv, il cast

Il cast della serie tv Django è decisamente ricco di star internazionali. Il ruolo del protagonista è curato da Matthias Schoenaerts (The Danish Girl, Un sapore di ruggine e ossa). I coprotagonisti Sarah e John Ellis, invece, sono interpretati da Lisa Vicari (Dark) e Nicholas Pinnock (For Life, The Last Tree). Altra presenza importante nel titolo è quella di Noomi Rapace (Alien Covenant e Sherlock Holmes-Gioco di ombre). Infine, il tanto atteso titolo può vantare la partecipazione di Franco Nero. L’attore, nel già citato film del 1966, interpretava il ruolo del protagonista.