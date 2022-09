Imma Tataranni 2, episodio Il peso dell’anima del 27 settembre: trama, cast, finale

Condividi su

Martedì 27 settembre, dalle ore 21:20 su Rai 1, va in onda il primo episodio inedito della seconda stagione di Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Il titolo dell’appuntamento è Il peso dell’anima ed è visibile anche in streaming su Rai Play.

Imma Tataranni 27 settembre, la seconda stagione è ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia

La puntata in onda il 27 settembre di Imma Tataranni è la quinta del secondo capitolo. Quest’ultima, composta da otto appuntamenti da circa 110 minuti ciascuno, è iniziata a ottobre 2021 e si è interrotta con il quarto episodio dal titolo Un mondo migliore di questo. La regia è di Francesco Amato e le riprese si sono svolte a Matera e provincia, oltre che al parco nazionale dell’Appennino Lucano.

La produzione è a cura di Rai Fiction e Rai Com, in collaborazione con ITV Movie e IBC Movie. Anche le puntate inedite sono liberamente ispirate ai romanzi di Mariolina Venezia, editi da Einaudi. In particolare, i prossimi quattro appuntamenti in onda sono tratti da Rione Serra venerdì, Via del riscatto, Maltempo e Come piante tra i sassi.

Imma Tataranni 27 settembre, la trama

La trama dell’episodio del 27 settembre di Imma Tataranni riparte da dove ci si è interrotti nello scorso ciclo di episodi. Al centro vi è il rapporto, decisamente complicato, tra Pietro De Ruggeri e la moglie Imma Tataranni. Quest’ultima, mentendo al marito, è in macchina con Ippazio Calogiuri, il giovane maresciallo. I due sono fotografati in atteggiamenti equivocabili e le fotografie vengono inviate a Pietro.

Quest’ultimo, ricevute le immagini e capendo che la moglie gli ha mentito, inizia a pensare che questa lo tradisca. In realtà, però, Tataranni e Calogiuri erano insieme per recarsi da Giulio Bruno, architetto che ha deciso di collaborare con la giustizia. Bruno, in particolare, fornisce ai protagonisti la prova dell’esistenza di legami tra Saverio Romaniello e la cosca della ‘Ndrangheta dei Mazzocca.

Alessandro Vitali, durante la puntata del 27 settembre di Imma Tataranni, teme che l’invio delle foto a Pietro sia opera di Romaniello. Quest’ultimo, secondo Vitali, è disposto a far di tutto pur di impedire il proseguo delle indagini.

Il cast

Per quanto riguarda il cast, nell’appuntamento del 27 settembre torna come protagonista Vanessa Scalera, che interpreta la procuratrice Imma Tataranni. Il marito Pietro De Ruggeri e il maresciallo Ippazio Calogiuri, invece, sono Massimiliano Gallo e Alessio Lapice.

Carlo Buccirosso è nuovamente Alessandro Vitali, il procuratore capo. Nel cast della serie tornano anche i personaggi secondari, come il Dottor Taccardi e Diana De Santis, l’assistente della protagonista. I due hanno il volto, rispettivamente, di Carlo De Ruggieri e Barbara Ronchi.