Sopravvissuti conferenza stampa, la diretta: parla il cast, compreso Lino Guanciale

Mercoledì 28 settembre, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione della serie Sopravvissuti. Il titolo va in onda su Rai 1 per sei settimane a partire da lunedì 3 ottobre. La produzione è di Rai Fiction, in collaborazione con le emittenti internazionali ZDFneo, France Televisions, Cineteve e Rodeo Drive.

All’incontro partecipano, prima di tutto, Maria Pia Ammirati (Direttrice Rai Fiction) e Michele Zatta (Capostruttura Rai Fiction). Attesi Marco Poccioni (Produttore Romeo Drive) e il regista Carmine Elia. Intervengono, infine, tutti i protagonisti del cast. Tra questi ci sono Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Pia Lanciotti e Giacomo Giorgio.

Sopravvissuti conferenza stampa, parte l’incontro

Parte la conferenza stampa dedicata a Sopravvissuti. Un filmato anticipa la trama: dodici persone partono da Genova per effettuare una traversata atlantica su una barca a vela, chiamata Arianna. Dopo una settimana di navigazione, una tempesta colpisce l’imbarcazione che sparisce dai radar. Dopo un anno, sei sopravvissuti vengono ritrovati vivi ma nessuno di loro racconterà ciò che è accaduto nei 12 mesi.

La prima a intervenire è Maria Pia Ammirati: “Questa è una grande sfida narrativa, nata dalla penna di tanti giovani autori. Abbiamo un grande cast, guidato da un altrettanto grande regista. È un mix di generi, nel quale ci si alterna tra il passato e il presente dei sopravvissuti. Noi consumiamo tante storie e abbiamo l’ansia di conoscere: qui dovremmo avere un po’ di pazienza, ma questo accrescerà l’attesa. La fiction ha all’interno molte storie: esiste un grande segreto, ma per conoscerlo occorrerà attendere la fine. La trama poggia su domande spesso legate all’etica. Cosa siamo disposti a fare pur di sopravvivere?”.

Durante la conferenza stampa di Sopravvissuti interviene Marco Poccioni: “È la produzione più complicata ma al tempo stesso affascinante mai fatta. Mettiamo insieme tre diverse emittenti e abbiamo ricostruito, in teatro, l’imbarcazione utilizzata per le scene in esterna. Il progetto è internazionale”. Carmine Elia aggiunge: “La storia è complicata: raccontiamo gli strappi dei personaggi. La menzogna, per loro, diventa necessaria per addolcire una realtà che è molto drammatica”. Il protagonista Lino Guanciale: “Il progetto restituisce allo spettatore un senso di meraviglia. Quando un attore nota l’investimento e l’accuratezza di un progetto, senti di poter lavorare nel miglior modo possibile”.

Parlano gli attori del cast, poi le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Sopravvissuti va avanti con le parole del cast. Barbara Bobulova: “Io non volevo fare questa serie. Io odio il mare e le barche, ma Carmine mi ha convinto dicendomi che avremmo girato tutto a terra. Vedendo la barca ricostruita in teatro ho pensato subito che sarebbe stato un progetto bellissimo”. Pia Lanciotti: “Io interpreto una poliziotta alla quale, però, è morto il figlio. Ha una ferita aperta e per questo indaga per scoprire ciò che è accaduto”. Giacomo Giorgio, invece, racconta: “Il mio personaggio è uno dei sopravvissuti. Tutti noi nascondiamo un qualcosa di misterioso e sono profondamente cambiati dopo il naufragio”. Michele Zatta aggiunge: “La serie è una produzione internazionale, ma comunque è italiana. Per questo, tutto il cast ha recitato in lingua italiana”.

Iniziano le domande dei giornalisti. La prima è legata all’evoluzione dei personaggi. Lino Guanciale risponde: “Il naufragio è un cambiamento radicale e questo provoca diversi effetti. Sicuramente tutti avranno degli strumenti in più per affrontare la realtà. Sarà poi lo spettatore a stabilire se tali cambiamenti siano positivi o meno”. Il quesito successivo riguarda le somiglianze tra Sopravvissuti e Lost. Lino Guanciale svela: “Il mercato è ricco e questo ha costretto a lanciare l’asticella sotto ogni punto di vista. Noi come Lost? Oltre a questo titolo, come riferimento io mi riferisco anche ad Homeland, nel quale i personaggi sono costretti a dei grandi mutamenti”.

Sopravvissuti conferenza stampa, continuano i quesiti

Proseguono i quesiti della stampa durante la conferenza di Sopravvissuti. Il terzo quesito è sul personaggio di Anita, interpretata da Pia Lanciotti. Quest’ultima afferma: “Già prima della tragedia era rigida, ma innamorata di suo figlio. Dopo che di quest’ultimo si perdono le tracce, qualcosa in lei ribolle. Si perde nell’oscurità per rinascere“.

Parla tutto il resto del cast. Camilla Semino Favro: “Il mio personaggio è la compagna di Gabriele, figlio di Anita. Il naufragio provoca dei cambiamenti che lei non sa gestire“. Desiree Popper: “Interpreto Lara, una persona che dopo il naufragio sente il bisogno di far parte di un gruppo“. Raffaela Rea: “Sono una delle sopravvissute di terra. Dopo il naufragio ci siamo abituati alla mancanza e, con il ritorno dei sopravvissuti, dobbiamo ricostruire i rapporti“. Elena Radonicich: “Sono Titti, un personaggio stonato, complicato. Anche per lei, il ritorno dei sopravvissuti ha un grande impatto”. Fausto Sciarappa: “Interpreto Stefano, che è l’unica vittima. Ha il cuore a pezzi per aver perso l’amico e il ritorno dei naufraghi lo costringe a dover ricercare un equilibrio“.