Rai Fiction primavera 2022: anticipazioni, novità e trame

Il 2022 riparte con tante attesissime novità e grandi ritorni di fiction targate Rai: si prospetta quindi una primavera ricca di storie che offrono al telespettatore il racconto della contemporaneità e del vissuto del Paese.

Rai Fiction primavera 2022: tutte le novità

Tra i nuovi titoli attesi dal pubblico televisivo c’è Noi, serie tv che trae spunto dall’americana This Is Us. La trama narra la storia della famiglia Peirò, alla prese con l’ardua sfida di crescere tre gemelli.

I protagonisti principali (interpretati da Lino Guanciale e Aurora Ruffino) sono alla ricerca della propria strada verso la felicità. Un percorso tra alti e bassi, che inizia negli anni Ottanta e arriva all’attualità (regia di Luca Ribuoli).

Nel corso della primavera tv 2022 ci sarà anche Stefano Accorsi nel ruolo di un irreprensibile giudice pronto a tutto pur di proteggere il figlio nel legal thriller Vostro onore. In questo caso la fiction trae ispirazione dalla miniserie israeliana Kvodo. La regia è affidata a Alessandro Casale.

Rai Fiction primavera 2022: torna Vittoria Puccini

Tra le fiction Rai della primavera 2022 c’è anche il thriller Non mi lasciare , con la regia di Ciro Visco. Protagonista principale è Vittoria Puccini che interpreta il ruolo di un vicequestore, impegnata nelle indagini su una rete di pedofili.

Una pellicola che affronta un tema così drammaticamente attuale e delicato. Tra i titoli dei primi del nuovo anno si segnala Vincenzo Malinconico avvocato. Si tratta di un giallo/comedy per la regia di Alessandro Angelini. Tra gli attori protagonisti anche Massimiliano Gallo.

Torna L’amica geniale





Tra i grandi ritorni, nel 2022 ci sarà anche L’amica geniale. Storia di chi fugge e chi resta. Il tanto atteso sequel della storia di Lila e Elena sarà l’occasione per portare in scena nel racconto il valore del femminile e della lotta contro pregiudizi e violenze.

Le interpreti principali, Margherita Mazzucco e Gaia Girace, si ritroveranno negli anni Settanta, tra certezze e speranze, in un legame stretto ma anche ambivalente. La regia è di Daniele Luchetti.

La narrazione dell’emancipazione femminile prosegue con la serie La sposa con protagonista Serena Rossi e regia di Giacomo Campiotti. Il personaggio principale è una donna tenace e coraggiosa che negli anni Sessanta accetta il matrimonio per procura per salvare la famiglia dall’indigenza.

I sentimenti, il coraggio e la determinazione sono anche le cifre distintive di Lea, un nuovo giorno, con Anna Valle nel ruolo di un’infermiera pediatrica nel mélo-hospital. La protagonista vuole ricominciare una nuova esistenza e lo fa a partire dal lavoro.

Le altre fiction

Tra le altre serie e fiction tv che vedremo in onda sulle reti di viale Mazzini nella primavera 2022 ci sono Studio Battaglia, legal/dramedy con Barbora Bobulova, Lunetta Savino e Miriam Dalmazio, in un racconto che intreccia casi legali dai risvolti inediti riguardo gli aspetti più attuali del diritto di famiglia.

Ed ancora Romanzo radicale, una docufiction su Marco Pannella, con Andrea Bosca (regia di Mimmo Calopresti). I tre tv movie, Rinascere, dedicato a Manuel Bortuzzo, campione di nuoto che torna a nuova vita dopo un incidente criminale (con Giancarlo Commare e Alessio Boni); A muso duro, sul medico e dirigente dell’INAIL Antonio Maglio che realizza a Roma la prima Paralimpiade ribaltando il concetto di disabilità, con Flavio Insinna (regia di Marco Pontecorvo) e Tutto per mio figlio, su Raffaele Acampora, allevatore campano che ha pagato con la vita la ribellione contro la camorra, con Giuseppe Zeno.

I sequel di Rai Fiction primavera 2022: Don Matteo, Doc, Volevo fare la rockstar, Makari

Tra i sequel che ritroveremo in onda nella primavera tv targata Rai ci sono: Don Matteo, tredicesima stagione che registra l’addio di Terence Hill e la new entry Raoul Bova (regia di Francesco Vicario e Luca Brignone); il Dr. Fanti di Luca Argentero nella seconda stagione del medical Doc Nelle tue mani (regia di Beniamino Catena e Giacomo Martelli);e Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, alle prese con nuovi gialli nella seconda stagione di Màkari (regia di Michele Soavi). Su Rai2 ritroviamo Giuseppe Battiston e Valentina Bellè alle prese con la loro relazione in stallo nella seconda stagione di Volevo fare la rockstar (regia di Matteo Oleotto).

L’impegno internazionale di Rai fiction

Tra le fiction Rai della primavera 2022 ci sono anche prodotti internazionali come il mistery drama Sopravvissuti, ideato da quattro giovani autori del Master di sceneggiatura Rai di Perugia, in collaborazione tra France Télévisions e ZDF. Una barca a vela, svanita nel nulla, misteriosamente riappare un anno dopo ridotta a un relitto con a bordo solo sette dei dodici passeggeri (regia di Carmine Elia).

Infine, su Rai Play arrivano Bangla, che racconta i conflitti religiosi, familiari, sentimentali del giovane Phaim, un ragazzo di origine bengalese nato e cresciuto in Italia, nel tentativo di conciliare le sue identità; e Il Santone #lepiùbellefrasidioscio, una commedia con Neri Marcorè nel ruolo di Enzo, un guru dispensatore di profondi aforismi (regia di Laura Muscardin).