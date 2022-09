Viola come il mare, con Francesca Chillemi: anticipazioni prima puntata della nuova fiction di Canale 5

Condividi su

A partire da venerdì 30 settembre alle 21.25 va in onda su Canale 5 la prima puntata di Viola come il mare. Sono in tutto sei le puntate con protagonisti Francesca Chillemi, che interpreta appunto Viola e Can Yaman nel ruolo dell’ispettore Francesco Demir. Entrambi formeranno una coppia di investigatori per risolvere casi di cronaca nera.

Viola come il mare – anticipazioni prima puntata

La prima puntata della nuova fiction targata Mediaset Viola come il Mare inizia con l’arrivo della protagonista Viola, interpretata da Francesca Chillemi, nella città di Palermo. Dopo aver lavorato per molti anni a Parigi, nel settore della moda, decide di ritornare in Sicilia, sua terra natale, per risolvere un caso. L’obiettivo infatti è quello di ritrovare suo padre che non vede da molti anni e che a malapena ricorda, per comunicargli alcune notizie molto importanti per cui non è possibile rimandare.

Durante la prima puntata di Viola come il mare, la protagonista incontra l’ispettore capo Francesco Demir, interpretato da Can Yaman. Dopo aver iniziato lavorare per una testata giornalistica di cronaca nera, viene infatti indagata per un equivoco: la morte di una donna. Viola si occupa inoltre di un caso riguardante un ragazzo, e ciò segna l’inizio dell’intesa tra la protagonista e l’ispettore. I due iniziano così a collaborare per risolvere i casi criminali che via via si presentano.

La prima puntata di Viola come il mare andrà in onda venerdì 30 settembre alle 21.25 su Canale 5. La fiction, prodotta da Luxe Vide per Rti, si snoda in sei puntate ed è visibile anche sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity. La regia è di Francesco Vicario.

Francesca Chillemi protagonista in Che Dio ci aiuti 7

In attesa del debutto della prima puntata di Viola come il mare, Francesca Chillemi è impegnata sul set della fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti 7. Non sarà Elena Sofia Ricci la protagonista della nuova stagione, se pur prenderà parte alle prime puntate. Verrà infatti “sostituita” proprio dalla Chillemi che interpreta il famoso personaggio di Azzurra Leonardi.

Avrà un ruolo di primo piano dopo che, nella precedente stagione, è stata a stretto contatto con le suore per riuscire a capire la sua vocazione. Ha lavorato infatti sul lato, non solo ironico, ma soprattutto psicologico del suo personaggio. Tante sono le curiosità sulla trama di Che Dio ci aiuti 7, e ci si chiede per esempio se Azzurra diventerà una suora a tutti gli effetti.

Nel frattempo però è possibile vedere Francesca Chillemi nel ruolo da protagonista nella fiction di Canale 5 Viola come il mare.