Francesca Chillemi svela chi sarà l’erede di suor Angela in Che Dio ci aiuti 7

Dopo l’addio alla fiction Che Dio Ci Aiuti 7 di Elena Sofia Ricci, i fan della serie si sono fin da subito chiesti chi potesse sostituire un personaggio così importante. Francesca Chillemi in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha svelato alcune anticipazioni su quanto accadrà nella settima stagione, rivelando inoltre chi sarà l’erede di Suor Angela.

Che Dio Ci Aiuti 7 – chi prenderà il posto di Suor Angela

Dopo ben sei stagioni la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 si prepara a salutare Suor Angela. A dare ulteriore conferma della notizia è Francesca Chillemi, che interpreta il ruolo Azzurra Leonardi. “Suor Angela dovrà abbandonare il convento per varie ragioni – ha affermato l’attrice – e sarà Azzurra ad accogliere le ragazze che arrivano, diventandone la sorella maggiore. Ed ereditando il compito di Suor Angela, farà i conti con sé stessa”.

Raccogliere il testimone del personaggio di Elena Sofia Ricci, che negli anni si è rivelato un pilastro della fiction, è di certo una grande responsabilità. Ma un ruolo altrettanto importante è quello di Azzurra Leonardi, presente nel cast dalla prima stagione. Arrivata in convento presentandosi come una ragazza tutta tacchi e riviste di moda, Azzurra ha subìto nel corso delle sei stagioni una vera e propria evoluzione. E’ la storia d’amore con Guido (Lino Guanciale) ad aver in particolar modo appassionato i telespettatori.

Nella sesta stagione andata in onda nel 2021 il personaggio interpretato da Francesca Chillemi, assume un aspetto del tutto nuovo. La prematura scomparsa di Guido e Davide, coinvolti in un tragico incidente stradale, ha portato poi Azzurra, dopo un periodo di smarrimento, a intraprendere il percorso per diventare novizia. L’attrice ha raccontato inoltre un aneddoto. Per prepararsi al nuovo ruolo in Che Dio Ci Aiuti 7, ha vissuto un’esperienza molto forte, trascorrendo un’intera giornata in un vero convento di clausura.

I prossimi impegni di Francesca Chillemi

La nuova stagione di Che Dio Ci Aiuti 7 non sarà l’unico impegno per Francesca Chillemi. Tra i progetti dell’attrice c’è anche la fiction targata Mediaset Viola come il mare. La nuova serie debutterà su Canale 5 nella stagione 2022/2023 e avrà tra i protagonisti anche l’attore Can Yaman.

La ficton è prodotta da Lux Vide, e racconta la storia di Viola Vitale, interpretata da Francesca Chillemi, che si trasferisce da Palermo a Parigi per cercare il padre che non ha mai conosciuto. Inizierà così a lavorare come giornalista di cronaca nera e conoscerà l’ispettore Francesco Demir. Tra i due si verrà a creare un’intesa che li porterà ad investigare insieme.