Andropausa serie tv Netflix – trama, cast, finale

Netflix propone la serie tv dal titolo Andropausa. Si tratta di un prodotto di genere commedia con atmosfere drammatiche.

La produzione è della Turchia, l’anno di realizzazione è il 2022. La serie è composta complessivamente da sei episodi ognuno della durata di 40 minuti circa.

Andropausa serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Durul Taylan e Yagmur Taylan. Protagonisti principali sono Velihan e Akya interpretati rispettivamente da Ergin Torun e Doga Zeynep Doguslu. Nel cast anche Şebnem Hassanisoughi nel ruolo di Fadime.

Le riprese si sono svolte in Turchia, in particolare a Istanbul e location limitrofe nel territorio del Bosforo.

La produzione è della No Dokuz Productions in collaborazione con Netflix e Star TV.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il titolo Andropoz.

Andropausa – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Yusuf, un padre di famiglia, con due figli, che ha appena scoperto di essere entrato in andropausa. Un problema che affligge molti uomini in avanti con l’età. Per Yusuf questa nuova condizione rappresenta un serio problema.

Così decide di intraprendere un percorso per cercare di accontentare l’adorata moglie. Questo implica cambiare alcuni aspetti della loro vita di coppia.

Decidono così di trasferirsi nella loro casa dei sogni. Qui la vita di Yusuf si scontra con quella complicata del ricco padrone di casa Mahmut Timucin, della sua violenta amante russa Svetlana, della ex moglie Sahinde, delle loro belle figlie gemelle.

Spoiler

A complicare la situazione ci sono inoltre la strana sorella di Yusuf e suo marito. La storia e i personaggi si colorano così di drammi familiari con toni da commedia dell’assurdo.

Andropausa: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Andropausa e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Ergin Torun : Velihan

: Velihan Doga Zeynep Doguslu : Akya

: Akya Şebnem Hassanisoughi : Fadime

: Fadime Gülçin Santırcıoğlu : Şahinde

: Şahinde Turgut Tunçalp : Mahmut Timucin

: Mahmut Timucin Yuliia Sobol : Svetlana

: Svetlana Cemre Işiksal : Şahi̇nde Gençli̇k

: Şahi̇nde Gençli̇k Melissa Dilber : Asu

: Asu Merih Dilber : Ahu

: Ahu Zeynep Seli̇moğlu : Sila

: Sila Berkay Özgür : Feri̇t

: Feri̇t Engin Günaydın : Yusuf

: Yusuf Derya Karadaş: Meryem