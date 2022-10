Condividi su

Questa sera, lunedì 3 ottobre, va in onda su Canale 5 alle 21.45 la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini che ha al suo fianco il duo di opinioniste composto da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio con loro anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale i commenti sui social.

Durante il corso della puntata si parlerà di Marco Bellavia che ha nei giorni scorsi abbandonato la casa più spiata d’Italia. E, tra alleanze e strategie, scopriremo chi tra i concorrenti andrà in nomination.

Grande Fratello Vip 3 ottobre diretta

La puntata del 3 ottobre del Grande Fratello Vip inizia con la questione legata a Marco Bellavia, che ha abbandonato il reality sabato mattina. Il concorrente aveva più volte manifestato la necessità di sentire vicini i suoi compagni di avventura, sottolineando il fatto che stesse attraversando un periodo difficile. Ciò ha suscitato all’interno della casa indifferenza e giudizi negativi, che non hanno fatto altro che alimentare il disagio di Marco.

Il Grande Fratello ha deciso così di prendere dei provvedimenti nei confronti di alcuni concorrenti. Alfonso cerca di ripercorrere ciò che è accaduto durante il corso della settimana, ricostruendo una serie di eventi che hanno portato Marco Bellavia ad abbandonare la casa. Il conduttore rende poi partecipi i ragazzi dei commenti nati sul web.

I provvedimenti del Grande Fratello

A seguito di quanto accaduto la puntata del 3 ottobre del Grande Fratello Vip prosegue con una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti di alcuni concorrenti. Alfonso Signorini invita Ginevra Lamborghini ad andare in confessionale per comunicarle che è stata squalificata dal reality show.