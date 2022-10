The Midnight Club serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone la serie tv dal titolo The Midnight Club. Si tratta di un prodotto di genere horror con atmosfere thriller.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La serie è composta complessivamente da dieci episodi ognuno della durata di 40 minuti circa.

The Midnight Club serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Axelle Carolyn e Michael Fimognari. Protagonisti principali sono Adam e Lauren interpretati rispettivamente da Justin Derickson e Taylor Dianne Robinson. Nel cast anche Matheus Severo nel ruolo di Brian.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Burnaby e location limitrofe nel territorio della British Columbia.

La produzione è della Intrepid Pictures in collaborazione con Téléfilm Canada e Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

The Midnight Club – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama ha come protagonista Ilonka, una studentessa delle superiori che ha programmato il suo futuro ed ha in progetto di frequentare una prestigiosa università.

Improvvisamente però le viene diagnosticato un cancro terminale alla tiroide. Purtroppo invece che nel college dei suoi sogni è costretta a trasferirsi a Brightchris Manor, dove sono ospitati dei giovani malati terminali.

Questa struttura non somiglia certo ad un paradiso. Al contrario è abbastanza difficile viverci. Ilonka però l’ha scelta perché spera di essere oggetto di uno dei tanti casi miracolosi che si sono verificati nel nosocomio.

Qui Ilonka fa amicizia con un gruppo di adolescenti che sono tutti malati come lei ed in fase terminale. Tali ragazzi tutte le notti si intrufolano nella biblioteca di Brightchris Manor e si raccontano storie spaventose.

Spoiler finale

Brightchris Manor come abbiamo detto non è un luogo idilliaco. Anche la struttura infatti ha una storia misteriosa alle spalle e una serie di segreti che non tutti conoscono e che i giovani malati devono scoprire.

Tutti i ragazzi all’interno di Brightchris Manor a questo punto stipulano un patto segreto tra di loro: vogliono cercare i segni del soprannaturale e promettono che il primo di loro a morire dovrà impegnarsi a dare un segnale dall’aldilà.

The Midnight Club: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv The Midnight Club e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Virginia Penney : Ragazza malata

: Ragazza malata Ranjit Samra : Zio Dharm

: Zio Dharm George Haralabopoulos : Studente

: Studente Robert Longstreet : Inserviente

: Inserviente Parmiss Sehat : Ragazza del college

: Ragazza del college Shalyn Ferdinand : Infermiera Nancy

: Infermiera Nancy Justin Derickson : Adam

: Adam Marlee Grace Becker : Ballerina

: Ballerina Taylor Dianne Robinson : Lauren

: Lauren Nick Preston : Carpenter

: Carpenter Dom Bergeron : Musicista sexy

: Musicista sexy Taya Seaton : Donna vittima di arma da fuoco

: Donna vittima di arma da fuoco Breanne Wilson : Ballerina

: Ballerina Matheus Severo : Brian

: Brian Kenneth Liu : Orderly

: Orderly Aidan Wright : Nathan

: Nathan J. Harris : Madre di Christopher

: Madre di Christopher Jordan Gooden : Agente

: Agente John Andrew Vaas : Spacciatore

: Spacciatore Shonna Morgan: Cliente