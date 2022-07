Keep Breathing serie tv Netflix – trama, cast, finale

Condividi su

Netflix propone dal 28 luglio la serie tv dal titolo Keep Breathing. Si tratta di un prodotto di genere thriller con atmosfere drammatiche.

La produzione è degli Stati Uniti d’America, l’anno di realizzazione è il 2022. La prima stagione della serie è composta in totale da sei episodi, ognuno della durata di 60 minuti circa.

Keep Breathing serie tv – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Martin Gero e Brendan Gall. Protagonisti principali sono Liv e Danny interpretati rispettivamente da Melissa Barrera e Jeff Wilbusch. Nel cast anche Joselyn Picard nel ruolo di Liv da giovane.

Le riprese si sono svolte in Canada, in particolare a Vancouver e location limitrofe nel territorio della Columbia Britannica.

La produzione è della Quinn’s House in collaborazione con Warner Bros. Television e Netflix.

La serie è conosciuta al livello internazionale con il medesimo titolo.

Keep Breathing – trama della serie tv in onda su Netflix

La trama della serie tv racconta di Liv una giovane donna che di professione è avvocato. In seguito all’incidente del suo aereo privato precipitato nella natura selvaggia del Canada, si perde nella foresta. Dopo essere sopravvissuta miracolosamente all’incidente aereo, cerca di sopravvivere anche nella natura selvaggia del Canada. Il pilota purtroppo non ha avuto la sua stessa fortuna ed è morto subito dopo l’impatto. Senza alcun mezzo di comunicazione comprende che per uscire da questa drammatica situazione potrà contare solo su se stessa. Dovrà imparare ad accendere il fuoco, trovare del cibo per sfamarsi e cercare di non cedere allo sconforto.

Spoiler

Passano dei giorni e la donna sembra essersi ambientata alla natura selvaggia dell’isola. Ma ad un certo punto subentrano la stanchezza e la disperazione. Liv ricorda con nostalgia diversi momenti della sua vita, compresi quelli felici e quelli difficili.

Keep Breathing: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Keep Breathing e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Melissa Barrera : Liv

: Liv Jeff Wilbusch : Danny

: Danny Joselyn Picard : Giovane Liv

: Giovane Liv Juan Pablo Espinosa : Padre di Liv

: Padre di Liv Getenesh Berhe : Ruth

: Ruth Michelle Choi-Lee : Dottore

: Dottore Austin Stowell

Alison Wandzura

Stephanie Izsak : capo scout

: capo scout Katrina Reynolds : Insegnante

: Insegnante Keith Dinicol : Giudice

: Giudice Ranjit Samra: Guardia di sicurezza