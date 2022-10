Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, la conferenza stampa: anticipazioni, trama e dichiarazioni sulla serie

Condividi su

Lunedì 10 ottobre, dalle ore 12:00, è prevista la conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. La fiction è una delle novità più attese della stagione Rai. La prima puntata va in onda giovedì 20 ottobre, dalle 21:25 su Rai 1.Il protagonista è il personaggio che dà il nome alla serie e che è nato dalla penna di Diego De Silva.

Alla conferenza stampa di presentazione di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso partecipa il cast di attori. In primis Massimiliano Gallo, che interpreta il protagonista. Con lui Teresa Saponangelo, Lina Sastri e Denise Capezza. Presente il già citato Diego De Silva, oltre al regista Alessandro Angelini. Attesa Maria Pia Ammirati, Direttrice Rai Fiction. Interviene, infine, Alessandro Passadore, produttore Viola Film.

Le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. Il primo a intervenire è il Vicedirettrice Ivan Carlei: “Abbiamo una concentrazione di progetti girati in Campania, ma penso che la nostra offerta copra l’intera Italia. Il protagonista è una sorta di eroe e Massimiliano Gallo è un capo comico. Ha una generosità unica“. Segue Alessandro Passadore: “Girare con un cast del genere è stato meraviglioso. Gallo è un mattatore, ha sempre tenuto alto il morale di tutto”.

L’ideatore Diego De Silva, nella conferenza stampa di Vincenzo Malinconico, aggiunge: “Nei miei libri evito le descrizioni fisiche perché penso limitino il potere dell’immaginazione. Non avevo dato un volto a Vincenzo Malinconico, ma quando ho visto Massimiliano Gallo ho subito creduto fosse adatto. Ha una grande abilità nel muoversi tra i vari registi, proprio come fa solitamente il personaggio da me inventato. È un precario nel lavoro e nella vita. Ha uno spiccato senso del ridicolo ma è molto amato da tutti coloro che lo hanno incontrato”.

Il regista Alessandro Angelini: “È stato il progetto che tutti desiderano fare. Ho avuto la possibilità di avere un cast straordinario, oltre che lavorare sulla base dei libri fantastici di De Silva. C’è stato un bel gioco di squadra, ho sentito la fiducia della Rai. L’attore protagonista è stato sempre in ascolto del personaggio e dei colleghi, anche dopo aver capito di essere perfetto per il ruolo”.

Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso conferenza stampa, le parole del cast

La conferenza stampa di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso va avanti con le parole del protagonista Massimiliano Gallo: “Ho amato subito il personaggio, che ho voluto fare a tutti i costi. La serie è coraggiosa, ha un linguaggio nuovo. È stato un progetto divertente, ma complesso”. Interviene Lina Sastri, che nella fiction interpreta l’ex suocera del protagonista: “Il mio personaggio si chiama Assunta, parla sempre e ha tanta energia. È rimasta amica di Vincenzo, di cui apprezza il suo lato mite, mentre ha dei rapporti quasi inesistenti con la figlia”.

Teresa Saponangelo, invece, è Nives, ex moglie di Malinconico: “Interpreto una donna che esercita ancora il controllo su Vincenzo. Quando quest’ultimo si avvicina a un’altra, infatti, scopre di essere ancora innamorata”. Denise Capezza, invece, dà il volto ad Alessandra Persiano, nuova scintilla del protagonista: “Alessandra è sicura di sé ed è apprezzata esteticamente e professionalmente. Con Alessandro (Angelini, ndr) abbiamo lavorato tanto per far risultare il mio personaggio dolce”. Carlo Massarini aggiunge: “Nella fiction sono l’amico immaginario di Vincenzo. Sono la sua coscienza, che gli complica ulteriormente la vita”.





Le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso prosegue con le domande dei giornalisti. La prima è per Massimiliano Gallo, a cui è domandato lo stato d’animo alla viglia della serie. L’attore: “Ho avuto 35 anni di gavetta. Con Marco Risi, nel 2008, ho approcciato il mondo del cinema e qui ho scoperto l’amore per il set. Dall’epoca ho interpretato decine tra film e serie. Con la fiction prossimamente su Rai 1 spero di trovare la consacrazione”.