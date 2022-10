Morgane-Detective geniale 11 ottobre, trame delle puntate: la protagonista segue il corso di Polizia

Condividi su

Martedì 11 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Morgane-Detective geniale. La serie è giunta alla seconda stagione, iniziata con i primi episodi trasmessi la scorsa settimana. È possibile fruire del doppio appuntamento anche in streaming (e on demand) dal sito di Rai Play.

Morgane-Detective geniale 11 ottobre, la trama della prima puntata

Il titolo del primo episodio di Morgane-Detective geniale di martedì 11 ottobre è Made in France. La protagonista è costretta a partecipare a un corso di formazione diretto dal Maggiore Lenormand. Tale attività, per Morgane, è necessaria ai fini del reintegro nella Polizia. Ad averlo stabilito Roxane Ascher, l’investigatrice che ha fatto il suo debutto sette giorni fa.

Tuttavia, l’addestramento per Morgane non va come previsto: il corso la annoia, così come l’istruttore. Per questo, il suo rientro nelle forze armate non è così scontato. Nel frattempo, l’ex collega Gilles è stanco di ospitare a casa sua la protagonista e la sua famiglia. Questi, infatti, si sono trasferiti nello scorso appuntamento, dopo aver subito uno sfratto. La detective geniale inizia la ricerca di una nuova abitazione.

Durante Morgane-Detective geniale dell’11 ottobre c’è un primo avvicinamento tra Ascher e il poliziotto Karadec. Dopo uno scetticismo iniziale, i due si conoscono meglio e scoprono di avere molte cose in comune.

Il caso dell’episodio

Ma nella prima puntata di Morgane-Detective geniale dell’11 è presente un caso di cronaca nera. Morgane riceve una telefonata decisamente strana, da parte di una persona che fa una richiesta di aiuto. In particolare, l’interlocutrice comunica i timori legati a un suo possibile omicidio. Il mistero si infittisce poche ore dopo, quando l’anziana signora dalla quale è partita la chiamata è ritrovata senza vita.

Morgane-Detective geniale 11 ottobre, il secondo appuntamento

Il secondo episodio di Morgane-Detective geniale dell’11 ottobre ha come titolo Doppio inganno. Morgane e Karadec tornano a lavorare fianco a fianco. L’occasione è quella della di un 17 enne. Il corpo privo di vita dell’adolescente, di nome Valentin, è ritrovato in una fattoria.

Secondo gli inquirenti, la morte del giovane è frutto di un drammatico incidente. Tale versione non convince, però, la detective, che sceglie così di indagare sulla vittima. Tale attività permette di venire a conoscenza dei tanti segreti di Valentin, che conduceva una doppia esistenza, contraddistinta da una misteriosa fidanzata e da un appartamento segreto.

Durante Morgane-Detective geniale dell’11 ottobre, la protagonista e Ludo cercano una casa. Dopo averne trovata una, Morgane è assalita da dubbi e perplessità. Ciò rischia di provocare una crisi nella sua relazione. Karadec, infine, è oggetto dei gossip dei colleghi, che sospettano che il collega nasconda una relazione segreta.