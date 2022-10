Mina Settembre 16 ottobre, trame e anticipazioni: Claudio vorrebbe dei figli dalla protagonista

Condividi su

Domenica 16 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuove puntate di Mina Settembre 2. La serie con protagonista Serena Rossi è giunta alla metà della seconda stagione. I nuovi episodi inediti sono fruibili, in diretta streaming e on demand, dal sito di Rai Play.

Mina Settembre 16 ottobre, la trama della prima puntata

Il primo appuntamento di Mina Settembre del 16 ottobre è intitolato Cosa resta di noi. Fondamentali, nella puntata, sono le intricate vicende sentimentali dei protagonisti. Mina e l’ex marito Claudio hanno avuto un forte riavvicinamento. Tra i due sembra andare tutto a gonfie vele ma tale stabilità è destinata presto a rompersi.

Claudio espone all’assistente sociale la volontà di fare dei figli e di creare una famiglia. Tali parole risuonano alquanto disturbanti per il personaggio principale, che si rende improvvisamente conto di provare dei forti dubbi sulla sua storia d’amore. Intanto Domenico, altro co – protagonista della fiction, si mostra sempre più vicino e affine a Giulia, psicologa che ha in cura proprio Mina. Tuttavia, l’arrivo della sorella da Napoli lo destabilizza: quest’ultima, attraverso le sue domande, gli fa aprire gli occhi su ciò che prova realmente per il personaggio interpretata da Serena Rossi.

La protagonista torna a Procida

Durante Mina Settembre del 16 ottobre la protagonista fa il suo ritorno a Procida. Qui, all’inizio della stagione, ha soggiornato in un bed and breakfast insieme al fratellastro Gianluca. Mina è costretta a recarsi nuovamente all’interno di tale struttura. Qui è presente un personaggio decisamente bizzarro, che ha scelto il B&B per nascondersi in compagnia di suo figlio. L’assistente sociale, come da sua abitudine, si interessa particolarmente del caso. Mina, in particolare, è fortemente determinata a comprendere ciò che spinge lo strano ospite a fuggire.

Mina Settembre 16 ottobre, il secondo episodio

Il secondo episodio di Mina Settembre del 16 ottobre si intitola Sorprese. Nella puntata è ancora centrale il rapporto tra la protagonista e Claudio. Quest’ultimo ha chiesto a Mina di lasciare momentaneamente il lavoro per partire insieme a lui in un lungo viaggio in barca a vela. Tale proposta, però, non fa altro che alimentare ulteriormente la già presente crisi dell’assistente sociale. Quest’ultima è consapevole che un rifiuto potrebbe rovinare il ritorno di fiamma con l’ex marito.

Nel frattempo, durante l’ultimo appuntamento del 16 ottobre, Mina Settembre è costretta ancora una volta a dedicare molto del suo tempo al lavoro. Una persona a lei molto cara rischia di venire rinchiusa all’interno di una casa famiglia. Mina è disposta a fare di tutto pur di aiutarla ed evitare che tale scenario possa concretizzarsi.