Mina Settembre 2 ottobre, trame e anticipazioni degli episodi: un attentato coinvolge Claudio

Domenica 2 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, vanno in onda le prime due puntate della seconda stagione di Mina Settembre. La fiction torna con un nuovo ciclo di episodi dopo il grande successo ottenuto nella scorsa stagione. Gli appuntamenti sono visibili in streaming dal sito di Rai Play.

Mina Settembre 2 ottobre, il primo episodio

L’appuntamento che apre la serata si intitola Una seconda possibilità. Mina e Gianluca, dopo aver scoperto di essere fratellastri, sono a Procida in vacanza. Tuttavia, una notizia li costringe a tornare a Napoli, dove è girata la serie: Claudio, infatti, è rimasto coinvolto in un brutto attentato che gli ha distrutto casa.

Fortunatamente, nell’episodio del 2 ottobre di Mina Settembre il co-protagonista è in buone condizioni di salute, seppur costretto al ricovero in ospedale. Tale fatto spinge Mina a riflettere: in particolare, sente di poter dare una seconda possibilità al loro rapporto.

A spingerla ulteriormente verso questa situazione vi è la scelta della mamma Olga di partire per una crociera intorno al mondo. Mina, così, si trova da sola a casa e sceglie di ospitare Claudio. Quando tutto sembra andare per il verso giusto, però, la confusione torna prepotentemente nella vita della protagonista, che riceve una proposta di lavoro che la costringerebbe a lavorare con Domenico.

La seconda puntata

La seconda puntata di Mina Settembre del 2 ottobre si intitola Non tutto va bene. La protagonista si interessa di Valeria, una giovane di 13 anni che ha problemi ad accettare il proprio corpo. In particolare, l’adolescente ha scelto di affrontare la propria insicurezza indossando dei costumi troppo disinibiti, che rischiano di compromettere le sue prime esperienze.

Durante l’appuntamento di Mina Settembre del 2 ottobre, intanto, la protagonista è in piena crisi a causa dei rapporti con Domenico e Claudio. Nel tentativo di schiarirsi le idee, si rivolge a Giulia, una psicoterapeuta.

Tra Mina e Irene i rapporti sono ancora molto tesi. Per aiutarle a chiarire, Claudio organizza per loro una cena alla quale presenziano anche Titti, Paolo e Giordano. Proprio durante la serata fa il suo esordio uno dei nuovi personaggi della stagione: Zia Rosa. Quest’ultima è la sorella di Olga ed è interpretata da Marisa Laurito.

Mina Settembre 2 ottobre, il cast

Nelle puntate del 2 ottobre di Mina Settembre la protagonista è ancora una volta Serena Rossi. L’attrice è indecisa tra Claudio e Domenico, interpretati da Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno. Irene, amica di Mina, è di nuovo Christiane Filangieri. Tra le new entry, oltre alla già citata Marisa Laurito, è presente Antonia Liskova, che dà il volto alla psicoterapeuta Giulia.