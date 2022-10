Morgane-Detective geniale, le trame del 18 ottobre: avvicinamento tra Morgane e Karadec

Condividi su

Martedì 18 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di due nuovi appuntamenti di Morgane-Detective geniale. La programmazione della seconda stagione continua con il quinto e il sesto episodio della seconda stagione. Le puntate sono trasmesse in streaming su Rai Play.

Morgane-Detective geniale 18 ottobre, la trama del primo episodio

Il primo episodio di Morgane-Detective geniale del 18 ottobre si intitola Sentenza finale. Al centro vi è la vita sentimentale della protagonista. Dopo la separazione con Ludo, Morgane è ospitata a casa di Celine ed è in profonda crisi.

La detective geniale, intanto, si sente tradita dai colleghi e dagli amici più stretti. Durante il periodo di assenza dal lavoro, Roxane Ascher si è avvicinata molto a Daphnee e Gilles. Inoltre, Karadec le ha nascosto la storia con la stessa Ascher. A questa situazione già problematica, per Morgane si aggiungono delle difficoltà nel rapporto con i figli, che manifestano la volontà di vivere insieme al padre.

L’omicidio di una importante giudice

A Morgane-Detective geniale di martedì 18 ottobre sono centrali le indagini della Polizia. I protagonisti devono indagare sulla morte di Carole Massard, importante giudice che viene ritrovata priva di vita all’interno del suo ufficio. Karadec e Morgane, capendo che si tratta di un omicidio, iniziano subito a indagare.

Durante il primo dei due episodi, gli investigatori scoprono che Massard era in procinto di emettere una sentenza in un processo d’Assise. Quest’ultimo aveva il compito di ridare giustizia a un ragazzo, la cui morte è giunta in seguito a un grave coma etilico. Secondo la Polizia, Massard potrebbe essere stata uccisa da qualcuno che temeva il contenuto della sentenza.

Morgane-Detective geniale 18 ottobre, la seconda puntata

La seconda puntata di Morgane-Detective geniale del 18 ottobre ha il titolo di S come Italia. La protagonista, ubriaca, è ritrovata fuori della sua vecchia abitazione. Karadec, per questo, decide di aiutarla, ospitandola a casa sua per una notte.

In questa breve convivenza si verificano momenti di grande imbarazzo che turbano Morgane. Quest’ultima inizia a pensare con insistenza a Karadec, convinta possa essere per lei più di un semplice collega. Nel frattempo, a causa di un articolo pubblicato su un giornale, tra la detective e il resto dei colleghi si creano delle forti tensioni.

Durante l’ultimo appuntamento di Morgane-Detective geniale del 18 ottobre i protagonisti devono risolvere un nuovo omicidio. La vittima si chiama Marvin Delacroix. Quest’ultimo è ritrovato morto all’interno dell’abitazione di una persona che, però, afferma di non averlo mai visto. L’inchiesta mette in luce i tanti segreti di Delacroix. La vittima, infatti, conduceva una vita parallela, con azioni spesso ai confini della legalità.