Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso, le trame del 20 ottobre

Giovedì 20 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle prime due puntate di Vincenzo Malinconico-Avvocato d’insuccesso. Gli appuntamenti sono visibili, in diretta streaming e on demand, dal sito di Rai Play.

Vincenzo Malinconico 20 ottobre, il protagonista assunto d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia

La prima puntata si intitola Un avvocato d’insuccesso. L’episodio permette al pubblico di fare conoscenza del personaggio protagonista della nuova fiction della Rai. Vincenzo, infatti, è un modesto avvocato civilista, che deve destreggiarsi (non senza difficoltà) nell’ambito del penale.

Nel corso di Vincenzo Malinconico di giovedì 20 ottobre, quest’ultimo è nominato d’ufficio per assumere la difesa di Domenico Fantasia. Quest’ultimo, nella zona di Salerno (dove è ambientata la serie), è conosciuto con il soprannome di Mimmo ‘o Burzone ed è sospettato per essere tra i becchini della Camorra.

Il civilista incrocia in tribunale Alessandra Persiano, avvocatessa molto corteggiata

La difesa di Mimmo ‘o Burzone, durante Vincenzo Malinconico del 20 ottobre, rappresenta un compito arduo per l’avvocato. Dopo più di qualche titubanza, alla fine accetta l’incarico. Per tale scelta è determinante Brooke, la figlia di Fantasia che al protagonista ricorda tanto la sua Alagia. Nella puntata hanno ampio spazio le questioni sentimentali.

Vincenzo è divorziato e sua moglie, in diverse occasioni, ha mostrato dei comportamenti contraddittori. Da una parte prova del rancore nei suoi confronti, ma nonostante ciò continua a esserne gelosa. Il protagonista, nel corso di una udienza, incontra Alessandra Persiano. Quest’ultima è una delle avvocatesse più corteggiate del tribunale. Malinconico non rimane indifferente al suo fascino e tenta un primo approccio, seppur decisamente goffo.

Vincenzo Malinconico 20 ottobre, il secondo episodio

Il secondo e ultimo appuntamento di Vincenzo Malinconico del 20 ottobre si intitola Non avevo capito niente. Il protagonista continua a lavorare sul caso Burzone. Un po’ inaspettatamente riesce a ottenere dal GIP la scarcerazione del suo assistito. Malgrado abbia vinto la causa giudiziaria, è turbato. Nella vicenda, infatti, c’è qualcosa che non lo convince in pieno.

Nel corso del secondo episodio di Vincenzo Malinconico del 20 ottobre, Brooke sceglie di confidarsi con il personaggio principale. A lui svela di essere fidanzata con Dylan, giovane di cui è innamoratissima ma che in passato ha più volte mostrato di avere degli atteggiamenti violenti. Dopo qualche tempo di silenzio, Dylan ha ricontattato Brooke per chiederle scusa e fare pace. Lei non sa come reagire e chiede un consiglio all’avvocato. Il legale mostra tutte le sue perplessità, ma non riesce a convincere Brooke.