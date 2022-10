Mina Settembre 23 ottobre, le trame: la protagonista parte in Puglia con Domenico

Condividi su

Domenica 23 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo doppio appuntamento con Mina Settembre. La fiction, giunta alla seconda stagione, è visibile in diretta streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Mina Settembre 23 ottobre, il primo episodio

La prima puntata di Mina Settembre del 23 ottobre ha il titolo di Angioletta. Sette giorni fa, l’episodio della serie si è concluso con la protagonista che è stata lasciata definitivamente dall’ex marito Claudio. L’assistente sociale, seppur triste per quanto accaduto, ha accettato di buon grado la decisione, consapevole di essere ancora innamorata di Domenico.

Quest’ultimo, tuttavia, negli scorsi episodi ha iniziato una relazione con Giulia, psicoterapeuta che ha tra i propri pazienti proprio la protagonista. Mina Settembre, durante il primo episodio, mantiene il segreto con Giulia, con la quale prosegue con le sedute. Titti e Max, nel frattempo, hanno un incontro casuale che, però, rischia di cambiare per sempre le loro vite. Lui, infatti, scopre che potrebbe essere il padre del bimbo che Titti porta in grembo.

La protagonista aiuta un’adolescente con la disforia di genere

Nel corso del primo appuntamento di Mina Settembre del 23 ottobre, la protagonista è alle prese con un nuovo caso di lavoro. L’assistente sociale deve occuparsi di Angioletta, una adolescente che convive con la disforia di genere. Con quest’ultima si intende il senso di estraneità a causa di una incompatibilità tra il sesso e l’identità di genere. Tale condizione rende la vita impossibile ad Angioletta, che necessita dunque di un aiuto immediato.

Mina Settembre 23 ottobre, la seconda puntata

Il secondo episodio di Mina Settembre del 23 ottobre si intitola Il genio. Durante l’appuntamento, il tuttofare del consultorio dove lavora la protagonista ha un incidente, che gli ha provocato la rottura di un braccio che necessiterebbe di una operazione chirurgica. Tale situazione permette a Mina di scoprire che il tuttofare non è in possesso di tutti i documenti previsti per legge. Onde evitare che possa passare dei problemi legali, l’assistente sociale decide di indagare sulla questione.

Il passato del tuttofare, però, sembra avvolto nel mistero. Per cercare di scoprire qualche informazione in più, Mina Settembre nel secondo episodio del 23 ottobre lascia momentaneamente Napoli e si reca in Puglia, per la precisione a Taranto. Nel viaggio è accompagnata da Domenico. Tra i due c’è un importante avvicinamento, con l’assistente sociale che sembra essere sempre più convinta dei suoi sentimenti. Tuttavia, c’è un problema: il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno, infatti, non sa che Mina non ha mentito a Giulia.