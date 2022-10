Morgane-Detective geniale 25 ottobre, ultime due puntate: Roxane Ascher coinvolta in una sparatoria

Condividi su

Martedì 25 ottobre, dalle ore 21:25 su Rai 1, è prevista la messa in onda delle ultime due puntate di Morgane-Detective geniale. La seconda stagione della fiction con protagonista Audrey Fleurot si conclude con il settimo e l’ottavo episodio. Entrambi sono trasmessi in streaming e on demand dal sito di Rai Play.

Morgane-Detective geniale 25 ottobre, il primo appuntamento

Il primo episodio si intitola 55 chili. Al centro della trama vi sono ancora una volta le relazioni sentimentali dei protagonisti. Morgane è fortemente turbata dopo aver realizzato di provare dei sentimenti per Karadec.

La vicenda è però molto intricata, in quanto lui ha iniziato una relazione con Roxane Ascher, investigatrice arrivata a inizio stagione per valutare l’operato dei poliziotti. Proprio Ascher organizza una festa di compleanno a sorpresa per il poliziotto, durante la quale si vivono dei momenti di grande imbarazzo. Intanto, a Morgane-Detective geniale del 25 ottobre i colleghi aiutano la protagonista a ristrutturare casa.

Il caso della puntata riguarda la sparizione di un cadavere

Nel frattempo, nella puntata d’apertura di Morgane-Detective geniale del 25 ottobre, i protagonisti sono chiamati a indagare su un caso. Questo riguarda la sparizione di un cadavere che è stato da poco seppellito, appartenente alla famiglia molto ricca dei Lecoq. Secondo Morgane, dietro tale azione vi è una motivazione chiara. La vittima, infatti, è stata uccisa e l’assassino, per poter cancellare tutte le prove dell’omicidio, ha scelto di rubare il corpo.

Morgane-Detective geniale 25 ottobre, la seconda puntata

La seconda puntata di Morgane-Detective geniale del 25 ottobre ha come titolo Insperata fortuna. Nel corso dell’appuntamento, il protagonista (indiretto) è Romain Destat. Quest’ultimo è l’ex fidanzato di Morgane, scomparso quindici anni prima. Mentre la protagonista è sempre più vicina a Karadec, Roxane è intenzionata a ricostruire il passato della rivale in amore. In particolare, Ascher è determinata a comprendere ciò che è accaduto a Destat.

Nel corso delle indagini rimane vittima di una sparatoria. Durante quest’ultima è colpita e, per ciò, è ferita in maniera grave. Tale evento fa sì che tutto il dipartimento di Polizia indaghi sulla vicenda. Secondo i protagonisti, qualcuno ha tentato di uccidere Roxane per evitare che quest’ultima arrivasse alla verità. Morgane, durante la puntata del 25 ottobre, inizia a indagare sul suo passato. Ciò fa sì che scopra degli importanti dettagli sulla sua vita che la portano a oltrepassare il Canale della Manica. Una volta che è arrivata nel Regno Unito, si imbatte in una vera e propria sorpresa.